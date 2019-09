Pressemitteilung BoxID: 768119 (Dentons Europe LLP)

Dentons berät Erwerbergesellschaft im Rahmen der Übernahme der Bäckereikette Unser Heimatbäcker ("Lila Bäcker")

Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Erwerbergesellschaft der Bäckereikette Unser Heimatbäcker („Lila Bäcker“) im Zusammenhang mit der Umsetzung der Übernahme im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens vertreten. Die Bäckereikette kann mit Aufhebung des Insolvenzverfahrens durch das Amtsgericht Neubrandenburg aufgrund einer neuen Gesellschaftsstruktur sowie einer neuen Finanzierung fortgeführt werden.



Das Unternehmen zählt zu den größten Bäckereiketten in Deutschland und beschäftigt rund 2200 Mitarbeiter, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Lila Bäcker hatte im Januar Insolvenzantrag gestellt. Laut Insolvenzplan sollen alle verbliebenen 270 Filialen fortgeführt werden. Künftig gliedert sich die Unser Heimatbäcker Gruppe in drei Geschäftsbereiche. Die Unser Heimatbäcker GmbH produziert Backwaren in Pasewalk und betreibt die Filialen. Eine neu gegründete Gesellschaft verantwortet das Geschäft mit Großkunden. Ebenfalls eine neu gegründete Gesellschaft führt alle Logistikleistungen zusammen.



Ein Dentons-Team um den Restrukturierungsexperten Andreas Ziegenhagen war im Rahmen der Übernahme beratend für die Erwerbergesellschaft tätig.



Andreas Ziegenhagen, Leiter der Restrukturierungspraxis: „Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ist das Unternehmen auf neuer Grundlage handlungsfähig. Wir freuen uns, dass im vorliegenden Fall die Restrukturierung im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit aller Beteiligten gelungen ist.“



Berater Erwerbergesellschaft:



Dentons (Berlin/München):



Restrukturierung: Andreas Ziegenhagen (Partner, Berlin/Frankfurt), Martin Horstkotte (Of Counsel), Dr. Jan Seelinger, Dr. Benjamin Kurzberg (beide Counsel), Franziska Nordmann (Associate, Berlin), Christopher Burch (Associate, München)



Arbeitsrecht: Matthias Stelzer (Counsel, Berlin)

