DEMIRE: Hauptversammlung 2018 - Hohe Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

• Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen

• Prof. Dr. Hermann Anton Wagner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus

• Prof. Dr. Alexander Goepfert zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt



Die Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat am heutigen Tage mit deutlichen Mehrheiten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Bei einer Präsenz des Grundkapitals von 81,3 Prozent endete die diesjährige Hauptversammlung nach rund drei Stunden um 14:15 Uhr. Prof. Dr. Alexander Goepfert, ein internationaler anerkannter Experte für Immobilientransaktionen, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt und von den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Nachfolger von Prof. Dr. Hermann Anton Wagner zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Prof. Dr. Hermann Anton Wagner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus und beendet sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung 2018. Er gehörte dem Gremium seit April 2013 an. Vor dem Hintergrund erfolgter Wandlungen aus Wandelschuldverschreibungen und Wandlung der Pflichtwandelanleihe 2015/2018 bis zum Tag der Hauptversammlung erhöhte sich das Grundkapital auf EUR 73.064.838. Auf Antrag des Aktionärs Wecken & Cie. wurden daher die Tagesordnungspunkte 6, 7, 8, und 10 der ordentlichen Hauptversammlung geändert. Der Vorstand und Aufsichtsrat der DEMIRE begrüßte diesen Vorschlag und hat sich diesem angeschlossen. Der Gegenantrag wurde durch die anwesenden Aktionäre angenommen. Die Schaffung eines neuen genehmigten und bedingten Kapitals auf Basis des höheren Grundkapitals ermöglicht der DEMIRE im Bedarfsfall rasch und flexibel neues Kapital zur Finanzierung ihres geplanten Wachstums aufzunehmen.



Ralf Kind, CEO/CFO der DEMIRE, kommentiert: „Im Namen der DEMIRE bedanke ich mich herzlich bei Prof. Dr. Hermann Anton Wagner für seine langjährige Unterstützung und erfolgreiche Begleitung des Unternehmens in seiner ersten Wachstumsphase im deutschen Gewerbeimmobiliensektor und bei der bisherigen Umsetzung der DEMIRE 2.0 Strategie. Zugleich freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Alexander Goepfert, einem der profiliertesten Berater der deutschen Immobilienwirtschaft."



Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE finden sich auf der Website der Gesellschaft unter: www.demire.ag/...

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

