Die in Scheibchen geschnittenen Radieschen, Möhre und Kohlrabi leuchten vom Titelbild des neuen Demeter Journals und machen Lust darauf, auch bisher unbeachtete Teile von Gemüse – wie etwa Radieschenblätter – zuzubereiten und zu genießen. Mit allen Sinnen erleben: darum geht es in der neuen Sommerausgabe des Demeter Journals, die ab Juni im Naturkostfachhandel ausliegt.



Willkommen im Bioladen: Einkaufen kann hier ein äußerst sinnliches Erlebnis sein! So führt die große Vor-Ort-Reportage direkt in den Landwege-Biomarkt in Lübeck. Geschäftsführerin Tina Andres schwärmt vom ganz besonderen Geruch und der Atmosphäre, die einen Bioladen ausmachen.



Auch andere Menschen aus der Demeter-Welt geben Einblicke in ihre Arbeit, bei denen die Sinne eine große Rolle spielen, etwa Imker Nils Olaf Dube in Berlin oder Volkmar Spielberger von der Spielberger Mühle. Oder Axel Meyer von der Naturduftmanufaktur Taoasis: Haben Sie schon gewusst, dass es in der Nähe Detmolds eine kleine Provence gibt, die zu dieser Zeit mit ihrem sommerschweren, würzigen, betörenden Duft Bienen wie Erholungssuchende glücklich macht?



„Im Gespräch“ ist in dieser Ausgabe die Sozialwissenschaftlerin Miriam Schad mit Demeter-Vorstand Alexander Gerber. Die Buchautorin („Luxus und Verzicht“, Oekom Verlag) und Gerber gehen unter anderem der Frage nach, ob Bio-Produkte Luxus sind und wie wir es schaffen könnten, dass auch weniger gut Verdienende sich solche leisten können.



Ein Fest für die Sinne ist auch die Rezeptstrecke im neuen Demeter Journal: Bei den ganz besonderen Rezepten können Köchinnen und Köche ihren Gaumen überraschen, in dem sie Neues wagen und Altbekanntes nochmals ganz anders wahrnehmen: Bei den ausgewählten Gerichten aus dem Buch „Leaf to Root – Gemüse essen vom Blatt bis zur Wurzel“ spielen die Teile eines Gemüses die Hauptrolle, die sonst auf dem Kompost landen: Radieschenblätter, Melonenschalen oder Aprikosenkerne.



Dann beantwortet die Glosse noch die Frage: Sind Kühe bei Demeter eigentlich heilig? Und warum schimpft dann eine? Was hat die Kuh eigentlich zu schimpfen? Die ist doch bei Demeter heilig, oder?



Ob Sie das Heft aus dem Naturkostfachhandel haben, oder im Online-Magazin stöbern – viel Spaß beim Lesen! www.demeter.de/journal/38

Das Demeter Journal, die Kundenzeitschrift für biodynamische Qualität, wird in Demeter-Partner-Läden, auf Demeter-Höfen, im Naturkostfachhandel und in Biosupermärkten deutschlandweit sowie in einigen ausgewählten Naturkostläden in Österreich, der Schweiz und Luxemburg verteilt. Die Demeter-Kundenzeitschrift für qualitätsorientierte Bio-Kund*innen erscheint vier Mal im Jahr. Die Mindestauflage liegt inzwischen bei 285 000. Der Demeter e.V. pflegt mit dem Journal den Dialog mit den Kunden und bietet eine Bühne für die authentische Präsentation von Demeter-Produkten. Das Journal wird auf reinem Recyclingpapier gedruckt. Auch der Transport der Paletten und Pakete erfolgt CO2-neutral.









