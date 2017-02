Kinostart von "Logan - The Wolverine": ReifenDirekt.de und Reifenhersteller Falken verlosen tolle Preise

.





Hauptpreis der Verlosung ist ein Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring.

Einfach im Aktionszeitraum online registrieren und am kostenlosen Gewinnspiel teilnehmen.





Kinofans aufgepasst: Zum Start von „Logan – The Wolverine“ am 2. März 2017 verlosen Reifendirekt.de und Reifenhersteller Falken unter dem Motto „Super-Reifen für Helden der Straße“ viele tolle Gewinne. Wer sich im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 15. März auf der Aktionsseite von ReifenDirekt.de für die Verlosung registriert, kann mit etwas Glück ein spannendes Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring sowie 25 mal zwei Kinogutscheine gewinnen – Reifenkauf ist nicht nötig.



Seit mehr als 30 Jahren überzeugt Falken Reifen mit langlebigen, Kraftstoff sparenden High-Performance-Reifen, die bei allen Geschwindigkeiten und auf jedem Fahrbahnbelag optimale Kontrolle und besten Komfort garantieren. Bei ReifenDirekt.de, Europas größtem Online-Reifenhändler, gibt es ein großes Sortiment an Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen von Falken in verschiedenen Dimensionen und Preisklassen – so ist für jeden Helden der Straße das Richtige dabei.



Die Gewinner der Aktion werden nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt. Weitere Informationen zur Verlosung gibt es unter: www.reifendirekt.de/falken-gewinnspiel.



Über ReifenDirekt.de



Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.



*ab 2 Reifen



Reifen online einkaufen:



www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Delticom AG

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren