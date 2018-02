Deka Investment ist "Fondsgesellschaft des Jahres"

Die Deka ist vom Finanzen Verlag zum ersten Mal zur „Fondsgesellschaft des Jahres“ gekürt und mit dem „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet worden. Der Spitzenplatz in der Gesamtwertung bestätigt die kontinuierlich guten Leistungen des Deka-Fondsmanagements, die schon im Vorjahr zum Gesamtsieg beim Capital FondsKompass beigetragen hatten. Die Auszeichnung wird durch den Finanzen Verlag, zu dem die Publikationen Börse Online, €uro und €uro am Sonntag gehören, vergeben. Die „Goldenen Bullen“ sind in diesem Jahr zum 25. Mal vergeben worden. Sie gelten laut Finanzen Verlag als die „Oscars der Finanzbranche“.



Stefan Keitel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment: „Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Anstrengungen über die letzten Jahre, die Qualität unserer Fondsprodukte immer weiter zu verbessern. Ein schönes Geschenk zum 100. Geburtstag der Deka.“



Ausschlaggebend für die Bewertung sind die €uro-FondsNoten, mit denen der Finanzen Verlag das Rendite-Risiko-Profil der Fonds beurteilt. Die Skala reicht dabei von Note 1 (sehr gut) bis Note 5 (ungenügend). Die 72 Deka-Fonds, die in die Wertung einflossen, erreichten einen Durchschnittswert von 2,67. Das Urteil der Experten des Finanzen Verlags: „Die Fondstochter der Sparkassen-Gruppe punktet mit der besten Produktpalette unter den großen Fondsanbietern in Deutschland.“



Mit den €uro FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag zudem die besten Fonds des abgelaufenen Jahres aus. Hier erhielten 13 Deka-Fonds insgesamt 27 Auszeichnungen. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre in 69 Anlagekategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum von €uro best-buy, der Fondsbeilage des €uro Magazins. Stichtag für die Bewertung ist der 31. Dezember 2017.

DekaBank Deutsche Girozentrale

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Mit Total Assets in Höhe von rund 283 Mrd. Euro (per 31.09.2017) sowie über vier Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Sie eröffnet privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette an Anlageprodukten und Dienstleistungen. Die DekaBank ist fest verankert in der Sparkassen-Finanzgruppe und richtet ihr Angebotsportfolio ganz nach den Anforderungen ihrer Eigentümer und Vertriebspartner im Wertpapiergeschäft aus. 2018 feiert die DekaBank Deutsche Girozentrale ihr 100-jähriges Jubiläum.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren