Das Inklusive Kulturcafé Anna Blume ist für das Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration nominiert - eine Platzierung unter den Top 3 auf Bundesebene ist damit gesichert

Für das bundesweite Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration 2019 ist das Kulturcafé Anna Blume aus Hannover in der Kategorie I „Berufliche Förderung durch Unternehmen“ nominiert worden. Ziel des Cafés ist es, benachteiligten Menschen einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie sich professionell und auf Augenhöhe weiterentwickeln können. Die genaue Platzierung auf Bundesebene wird am 14. November 2019 bei der Preisverleihung in Düsseldorf bekannt gegeben. Insgesamt ist der seit 2005 verliehene DEICHMANN-Förderpreis für Integration mit 100.000 Euro dotiert.



In diesem Jahr zeichnet der Schuhhändler DEICHMANN bereits zum 15. Mal Unternehmen, Vereine und Schulen aus, die sich in herausragender Weise für benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund einsetzen. Heinrich Deichmann, Initiator und Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, überreicht die Preise in Düsseldorf persönlich. Unterstützt wird er dabei auch in diesem Jahr von Schirmherrin und Jury-Mitglied Fernanda Brandão, die aus eigner Erfahrung weiß, wie wichtig das Bemühen um eine gelungene Integration ist.



Im Café ist jeder willkommen



Heutzutage finden die meisten Menschen mit einer Schwerbehinderung nur sehr schwer oder gar keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz und arbeiten, wenn überhaupt, nicht auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt, sondern in „Werkstätten für behinderte Menschen“. Dabei sind sie vom „wirklichen“ Leben meilenweit entfernt. Diesen Weg hätte auch die Tochter der Geschäftsführerin des inklusiven Kulturcafés Anna Blume, Ute Wrede, eingeschlagen. Kognitive Beeinträchtigungen wie die ihrer Tochter führen im Normalfall auf Sondereinrichtungen wie Förderschule und Werkstatt für behinderte Menschen. Als Eltern wollten sie ihr von Beginn an eine gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen eröffnen. Zusammen mit weiteren engagierten Eltern und Pädagoginnen war die Gründung der inklusiven „Mira-Lobe-Schule“ in Hannover ein erster wichtiger Schritt. Nach der Projektentwicklung als Vorsitzende des Vereins „Arbeit für Alle! e.V.“ und der Gründung der „Anna Blume gem. GmbH“ eröffnete Ute Wrede 2016 das Inklusive Kulturcafé Anna Blume, benannt nach einem Gedicht des berühmten Hannoveraner Künstlers Kurt Schwitters. Dass das Café seit nun fast vier Jahren ein tragfähiges, professionell-inklusives Konzept hat, zeigen nicht zuletzt auch das kulturelle Angebot an niveauvollen Konzerten und Lesungen, an Tagungen, privaten Feiern und Gesellschaften. Das Café versteht sich auch als ein Ort, der sich für die gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie Integration und Inklusion positioniert. Das hat großen Einfluss auf das Selbstverständnis – besonders bei den Mitarbeiterinnen mit Behinderung. Sie haben spürbar mehr Selbstbewusstsein entwickelt und es herrscht ein positives Arbeitsklima. Auch Schülerpraktika oder berufsvorbereitende Praktika für Jugendliche mit einer schweren Behinderung werden angeboten.

