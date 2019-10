Pressemitteilung BoxID: 770583 (DEICHMANN SE)

Auszeichnung für Schorndorfer Unternehmen mit dem DEICHMANN-Förderpreis für Integration

Die Akgün Kunststoffspritzguß e.K ist für das Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration nominiert – eine Platzierung unter den Top 3 auf Bundesebene ist damit gesichert.



Für das bundesweite Finale des DEICHMANN-Förderpreises für Integration 2019 ist das Schorndorfer Unternehmen Akgün Kunststoffspritz­guß in der Kategorie I „Berufliche Förderung durch Unternehmen“ nominiert worden. Ziel des bereits 2009 gegründeten Unternehmens ist es, allen jungen Menschen eine Chance zu geben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Hierfür bietet es benachteiligten jungen Erwachsenen in familiärer Atmosphäre die notwendige Unterstützung an – sei es beim Spracherwerb, beim Wiederholen des Schulstoffes und beim Erlernen sozialer Kompetenzen. Die genaue Platzierung auf Bundesebene wird am 14. November 2019 bei der Preisverleihung in Düsseldorf bekannt gegeben. Insgesamt ist der seit 2005 verliehene DEICHMANN-Förderpreis für Integration mit 100.000 Euro dotiert.



Schorndorf, 08. Oktober 2019. In diesem Jahr zeichnet der Schuhhändler DEICHMANN bereits zum 15. Mal Unternehmen, Vereine und Schulen aus, die sich in herausragender Weise für benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund einsetzen. Heinrich Deichmann, Initiator und Vorsitzender des Verwaltungsrates der DEICHMANN SE, überreicht die Preise in Düsseldorf persönlich. Unterstützt wird er dabei auch in diesem Jahr von Schirmherrin und Jury-Mitglied Fernanda Brandão, die aus eigner Erfahrung weiß, wie wichtig das Bemühen um eine gelungene Integration ist.



Jeder verdient eine zweite Chance



Dem Unternehmen liegt es besonders am Herzen, auch jungen Menschen, die eine besondere Förderung benötigen, die Chance zu geben auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Seit der Gründung konnten bereits acht von insgesamt zehn Auszubildenden, die zuvor mit besonderen Startschwierigkeiten zu kämpfen hatten, einen festen Arbeitsplatz erlangen. Die jungen Menschen brachten Defizite in Sprache und Schulbildung mit und haben alle einen Migrationshintergrund. Individuelle Maßnahmen und Förderungen wie beispielsweise Hilfsmaßnahmen bei der Spracherlernung, interne Nachhilfe, Unterstützung beim Wiederholen des Schulstoffs und auch externe Nachhilfeangebote sind daher Teil der Ausbildung. Im Betrieb gibt es u.a. Arbeitsplätze als Verfahrensmechaniker, Fachlagerist und Bürokaufmann, bzw. Bürokauffrau. Zudem werden Praktikumsplätze angeboten, damit junge Menschen einen Einblick in das Betriebsleben der Firma bekommen können.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (