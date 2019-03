Pressemitteilung BoxID: 745713 (Dehler Yachts GmbH)

Dehler 30 one design - PLAY HARDER!

Es ist soweit: das außergewöhnliche wie auch wegweisende Projekt der HanseYachts AG steht vor dem weltweiten Launch und wir möchten Sie als Pressepartner vorab darüber informieren.



Mit der Dehler 30 one design startet Dehler als Marke der größten Deutschen Serienwerft in die Zukunft. Schon immer stand der Name Dehler für wegweisende Performance Cruiser und leistungsstarke Regattaboote und genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Jetzt ist es Zeit für eine neue Dimension.



Schon beim ersten Blick wird klar: Die Dehler 30 one design schlägt einen neuen, kompromisslosen Kurs ein. Mit wenigen Handgriffen wird vom Tourenmodus in den Regattamodus gewechselt, raus aus der Komfortzone – rein ins Abenteuer.



Maximale Performance bei einfachstem Handling, und dennoch eine Yacht mit einem Mindestmaß an Wohnkomfort. Ein perfekt durchdachtes Gesamtpaket auf 30 Fuß, welches neue Standarts in dieser Bootsklasse setzen wird.



Nach der Sprinta Sport und der DB1 ist die Dehler 30od die konsequente Weiterentwicklung im Segment der regattaorientierten Einheitsklasse ohne dabei die Tourensegler aus dem Auge zu verlieren.



“Wir wollten ein leichtes, schnelles Boot mit dem Regatten gewinnen werden können – ohne auf Wohnkomfort für Urlaubstörns zu verzichten”, so Konstrukteur Matthias Bröker von judel/ vrolijk & co.



Die bedingungslose Kombination von Funktion und Komfort in Hinblick auf das Gewicht stellte unsere Konstrukteure vor eine Herkulesaufgabe, die nur mit designtechnischen Innovationen, modernster Materialien und völlig neuen Denkansätzen bewältigt werden konnte.



Projektleiter Karl Dehler: ”Auch wenn das futuristisch-sportliche Exterieur der 30od eine reine Rennyacht vermuten lässt, hat sich vielmehr die Gewichtung vom ursprünglichen Cruiser-Racer auf Racer-Cruiser verlagert.”



Ein Höchstmaß an Segelspaß und Leistung, kombiniert mit der bewährten Dehler DNA – das ist die neue Dehler 30 one design!



Standart Exterieur Highlights



- Ob double handed oder kleine Crew, das performancestarke Offshore-One-Design ist darauf optimiert. Mit Hilfe der 200 Liter Ballasttanks wird zusätzliche Stabilität und bestmöglicher Trimm gewährleistet.

- Dank hochqualitativer Verbundwerkstoffe gebaut im Infusionsverfahren besitzt das Boot eine extreme strukturelle Festigkeit um sich auf Hochseeregatten beweisen zu können.

- Der demontierbarer Bugspriet ermöglicht einfache Hafenmanöver oder den entspannten Urlaubstörn.

- Ein leicht zu trimmender Deckstep Karbonmast bringt einen niedrigen Schwerpunkt und sorgt gleichzeitig für einen wasserdichten Innenraum.

- Outrigger um die Gennaker besser zu kontrollieren und den Speed zu erhöhen.

- Doppelruder für höchste Kontrolle bei allen Kursen.

- Dehler Stealth Drive: ein ausklappbarer Antriebsstrang, der per Hebelfunktion an Deck gesteuert, sofort einsatzbereit ist und bei Nichtnutzung wieder innerhalb des Rumpfes verschwindet.

- Antislip im Cockpit mit wärmeisolierender Wirkung verhindert ein zu starkes Auskühlen auf langen Sitzpassagen.

- Schiebe-Dodger mit 3D-Scheibe für perfekten Rundumblick aus dem Niedergang

- Intelligente Stauräume für Sicherheits- und Freizeitstools.

- Eine Kielfinne aus Aluminium, die im Strangpressverfahren gefertigt wurde, und für hohe Biegefestigkeit bei gleichzeitig niedrigem Gewicht bürgt.

- Strömungsgünstige 900 kg Bleibombe garantiert enormes Speed-Potential und ein hohes aufrichtendes Moment



Standart Interieur Highlights



- Zwei komfortable Achterkojen und eine große Doppelkoje im Vorschiff, die auch als Segellast nutzbar ist.

- Von beiden Achterkojen zugängliches Technik Compartment für Wartung von Maschine und Seewasserventil. Der Stauraum bieten gut sortierten Platz für persönliche Gegenstände.

- Rumpfverkleidung aus modische – technisch Meshgewebe für ein sportliches wie auch gemütliches Raumgefühl.

- Salonbänke aus wasserfestem Formholz, die hochgeklappt viel Stauraum während der Regatta bieten, oder mit Polstern aus der Wandverkleidung der Vorschiffskoje für Komfort sorgen.

- Kollisionsschott mit wasserdichter Revisionsluke für hohe Sicherheit auf See.

- Erstmals kommen bei Dehler Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz, die durch geringes Gewicht, schnelles Laden und Lagestabilität überzeugen.

- Leichter Frischwassertank aus flexiblem Material mit manueller Fußpumpe.

- Flexible Pantry mit ausreichend Stauraum für Lebensmittel und Küchenutensilien als auch standardmäßig, ein hocheffizienter Gaskocher mit Elektrozündung.

- Antislip Bodenbelag im Salon für sicheren Stand unter Deck.

- Separierbarer WC-Raum, der mit einem klappbaren Sichtschutz vom Salon getrennt werden kann.

- Großzügiges Raumgefühl durch die offene und gewichtssparende Schottenstruktur einer Rennyacht.



Dank der hochentwickelten Fertigungsprozesse und der Erfahrungen als Serienwerft, kann der hochmoderne Racer-Cruiser auch zu einem außergewöhnlich fairen Preis angeboten werden. Die ersten Segler, die sich für die Dehler 30 one design entscheiden, profitieren davon besonders: Sie erhalten ihre Yacht bis 30.06.2019 für 99.900 €. Ab dem 01.07.2019 lautet der Preis dann 108.900 €.



Die Dehler 30 one design im Überblick



Standardpreis (exkl. MwSt.) bis 30.06.2019: 99.900 EUR

ab 01.07.2019: 108.900 EUR



Länge über alles 10,30 m

Rumpflänge 9,14 m

Länge WL 8,97 m

Breite 3,25 m

Tiefgang 2.20 m

Verdrängung 2.800 kg

Großsegel 34,5 m²

Fock 105% 28,5 m²

Gennaker A 2 95 m2

Gennaker A 5 75 m2



Design judel/ vrolijk & co

Interieur judel/ vrolijk & co/ Dehler Yachts

Dehler Stealth drive Bieker Boats

