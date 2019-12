Pressemitteilung BoxID: 779551 (DEHAG Hotel Service AG)

DEHAG-Mitarbeiter beschenken Arche-Kinder zu Weihnachten

Die Mitarbeiter der Eschborner DEHAG Hotel Service AG haben Kindern aus bedürftigen Familien in Frankfurt eine besondere Freude in der Weihnachtszeit gemacht. Die Muttergesellschaft der BWH Hotel Group Central Europe GmbH, zu der die WorldHotels Collection, Best Western Hotels & Resorts sowie die SureHotel Group gehören, sowie die Einkaufsgesellschaft progros, allinvos, unitels consulting und B.W. Hotel GmbH & Co.KG, hat in diesem Jahr mit der Arche Frankfurt zusammengearbeitet. Dabei wurden insgesamt 50 Weihnachtswünsche für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen erfüllt.



Die Eschborner DEHAG Hotel Service AG, die Muttergesellschaft und Holding der BWH Hotel Group Central Europe GmbH, progros, unitels consulting und B.W. Hotel GmbH, unterstützt die Frankfurter Arche und bringt mit Weihnachtsgeschenken Kinderaugen zum Leuchten. Die Mitarbeiter der DEHAG haben die Wünsche von Kindern bedürftiger Familien in der Region erfüllt und insgesamt 50 Weihnachtsgeschenke übergeben. Jedes Kind konnte sich einen Herzenswunsch – ein Spielzeug, Kleidung und mehr – für einen bestimmten Betrag aussuchen und diesen Geschenkewunsch auf einen Wunschzettel schreiben. Die Mitarbeiter der DEHAG haben sich jeweils einen Weihnachtswunsch ausgesucht, den sie gern erfüllen wollten. Bei der Aktion fanden zahlreiche liebevoll verpackte Geschenke den Weg unter den Weihnachtsbaum einkommensschwacher Familien – von Sportkleidung über Rucksäcke bis hin zu Spielzeug für alle Altersklassen. Am 12. Dezember wurden die Geschenke von der DEHAG Hotel Service AG an Die Arche Frankfurt übergeben. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir so viele Kinderwünsche erfüllen konnten. Es ist toll, dass die diesjährige Weihnachts-Aktion wieder auf so eine positive Resonanz bei unseren Mitarbeitern trifft“, freut sich Alexander Kühnlein, Vorstand Personal der DEHAG Hotel Service AG.



Die Arche Frankfurt ist seit 2010 der Frankfurter Standort der Initiative Die Arche, die sich um Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen kümmert. Kinder finden in den beiden Frankfurter Archen in den Stadtteilen Griesheim und Nordweststadt eine Anlaufstelle, wo sie nach der Schule eine kostenlose Mahlzeit bekommen und an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen können. Weiterhin bietet Die Arche sinnvolle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für den Nachmittag sowie in den Ferien an und ist beratend für sozial benachteiligte Familien tätig.

