Edelmetallhandel in Singapur: GoldSilver Central ist neuer Vertriebspartner der Degussa Goldhandel

Die Degussa Goldhandel GmbH kooperiert ab sofort mit dem Edelmetallhandelshaus GoldSilver Central Pte Ltd in Singapur. Die Partnerschaft der beiden in ihren jeweiligen Märkten führenden Anbieter erstreckt sich dabei auf den Vertrieb von Degussa Anlagebarren sowie von Geschenkartikeln aus Gold und Silber. GoldSilver Central wird dazu die Produkte des größten europäischen Edelmetallhändlers sowohl in seinem Ladengeschäft als auch über seinen Online-Shop (www.goldsilvercentral.com.sg) anbieten.



Die Zusammenarbeit mit dem singapurischen Edelmetallspezialisten stellt die Präsenz der Degussa und ihrer Produkte im asiatischen Raum auf ein breiteres Fundament und soll neue Wachstumspotentiale erschließen.



„Durch die Kooperation mit GoldSilver Central können wir unserer Präsenz in Asien neuen Schub verleihen“, sagt Raphael Scherer, Chief International Officer (CIO) und Mitglied der Degussa Geschäftsführung. „Mit diesem Schritt wollen wir außerdem unsere Position in Singapur, einem der wichtigsten Edelmetallhandelszentren in Asien, stärken und den lokalen Kunden einen Zugang zu den Degussa Gold- und Silber-Barren sowie zu unseren Lifestyle-Artikeln ermöglichen.“



Seit ihrem Geschäftsstart 2011 ist die Degussa zum europäischen Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen und hat an zehn Standorten in Deutschland sowie international in Zürich, Genf und Madrid eigene Niederlassungen eröffnet. Darüber hinaus wurde 2013 das Londoner Edelmetallhaus Sharps Pixley übernommen.



Brian Lan, Geschäftsführer GoldSilver Central: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit mit der Degussa zu sein und freuen uns darauf, neue Strategien für verbesserte Lösungen im Anlagebereich für Edelmetalle in Asien zu entwickeln“, sagt Brian Lan, Managing Director von GoldSilver Central. „Der Beginn dieser Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, gegenseitige Ressourcen zu nutzen und so neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und vor allem Edelmetallanleger auf regionaler Ebene zu unterstützen.“



GoldSilver Central wurde in Singapur ebenfalls im Jahre 2011 gegründet und ist auf den physischen Handel mit Gold, Silber und Platin spezialisiert. Dabei bietet das Unternehmen ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel, Privatinvestoren die Edelmetall-Anlage zu wettbewerbsfähigen Preisen zu ermöglichen. GoldSilver Central ist Mitglied der Singapore Bullion Market Association (SBMA), die 1993 gegründet wurde, um Singapur zu einer zentralen Stelle für den Goldhandel in Südostasien zu machen.



Über die Degussa Goldhandel



Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Goldhandel GmbH fortgeführt, die seit dem Jahr 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.



An zehn nationalen sowie an den internationalen Standorten London, Zürich, Genf und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Goldgeschenken stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Altgold-Ankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.



Die Degussa Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz im Privatkundenbereich von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich von 150 Mitarbeitern in 2016 auf knapp 160 Mitarbeiter in 2017.



Über GoldSilver Central



GoldSilver Central Pte Ltd, ein seit 2011 in Singapur registriertes Unternehmen, ist spezialisiert auf den physischen Edelmetallhandel mit Gold, Silber und Platin zu Echtzeitpreisen, die Lieferung von Edelmetallen in der Industrie, den Kauf und Verkauf von Edelmetallen, Darlehen und die gesicherte Lagerung im Rahmen des GoldSilver Central Bullion Storage Program im Le Freeport.



GoldSilver Central wurde als autorisierter Vertriebspartner für Perth Mint Produkte sowie als autorisierter Händler für das staatlich garantierte Perth Mint Zertifikatsprogramm ausgezeichnet. GoldSilver Central unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch sein komplettes Angebot an integrierten Edelmetallprodukten und Edelmetalldienstleistungen mit dem Schwerpunkt, physische Edelmetallanlagen für den Einzelnen zugänglich und liquide zu wettbewerbsfähigen Preisen zu machen.



GoldSilver Central ist ein aktuelles Mitglied der Singapore Bullion Market Association (SBMA), die 1993 gegründet wurde, um Singapurs Ziel zu unterstützen, ein physischer Goldbarren-Hub in Südostasien zu sein.

