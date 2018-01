Anlagebarren Combicubes® und historische Münzen: Degussa auf World Money Fair 2018

Auf der größten Münzenmesse weltweit, der „World Money Fair“, die vom 2.- 4. Februar 2018 im Estrel Congress Center in Berlin stattfinden wird, zeigt die Degussa Goldhandel GmbH zahlreiche Ausstellungsstücke aus ihrem breiten Angebot, das in der Edelmetallbranche als das wahrscheinlich Vielfältigste bezeichnet werden kann. So werden unter anderem neue innovative Produkte aus dem Bereich der Vermögensanlage sowie wertvolle historische Münzen zu sehen sein.



Ein besonderes Highlight aus dem Anlagesegment sind die im zweiten Halbjahr 2017 neu eingeführten und überaus erfolgreichen Degussa Combicubes®. Hierbei sind 100 einzelne Goldbarren der höchsten Feinheit mit einem Gewicht von jeweils einem Gramm in einem praktischen Plastikbehälter zusammengefasst. Bisher konnten Anleger kleinere Goldbarren hauptsächlich nur einzeln verpackt erwerben, was sie im Vergleich zu größeren Barren durch den aufwendigen Herstellungsprozess eher teuer machte und die Lagerung schwieriger gestaltete. Beim Combicube® können die Barren stückweise je nach Bedarf aus dem Gesamtverband herausgenommen werden, was sie besonders für Anleger, die gerne über viele einzelne kleine Goldeinheiten verfügen, interessant macht.



Die Combicubes® sind darüber hinaus in edlen Holzschatullen mit je 4 x 100 Gramm Goldbarren erhältlich und werden auf der Messe ausgestellt. Diese speziellen Boxen stellen eine kompakte Aufbewahrungsmöglichkeit und einen optimalen Schutz für die große Anzahl an Kleinbarren dar. Zudem eignen sie sich auch besonders gut zur Verwahrung in Schließfächern und Tresoren.



Für Liebhaber der Numismatik hält die Degussa seltene und besonders gut erhaltene Münzen bereit. Beispielsweise verschiedene Raritäten des Dt. Kaiserreiches. Ein weiterer Schwerpunkt sind Prägungen des Königreichs Preußen, wie doppelte Friedrichs d’or von 1840 und 1846 sowie Prägungen aus dem Königreich Hannover, zum Beispiel eine Krone Georg V. aus dem Jahr 1866.



Außerdem werden einige Stücke in Gold und Silber aus der Kaiserzeit und den ehemaligen deutschen Kolonialgebieten – hier unter anderem die „Zwei-Rupien Münze“ in Silber und die seltene „15-Rupien Tabora“ Notprägung in Gold aus dem sogenannten Deutsch-Ostafrika – sowie weitere interessante Prägungen aus aller Welt gezeigt.



Die Degussa wird auf der 47. World Money Fair am Messe-Stand B11 zu finden sein. Das Angebot der Degussa gibt es in den zahlreichen Niederlassungen sowie im Online-Shop unter www.degussa-shop.de.



Messe-Informationen



World Money Fair



2. - 4. Februar 2018



Estrel Congress Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



www.estrel.com

