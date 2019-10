Pressemitteilung BoxID: 771835 (degewo AG)

Wiesenburg wird im Rahmen der Nationalen Projekte des Städtebaus gefördert

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat am Dienstag, 15. Oktober 2019, Urkunden an die 35 neuen „Nationalen Projekte des Städtebaus 2018/19“ übergeben, die mit insgesamt rund 140 Millionen Euro vom Bund gefördert werden.



Insgesamt hatten sich Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland mit 118 Projekten beworben. Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, überreichte degewo-Vorstand Sandra Wehrmann die Urkunde. Das Projekt „Wiesenburg im Wandel“ ist eines von drei Berliner Vorhaben, die eine Förderung erhalten haben.



„Wir freuen uns sehr, dass unsere Bewerbung um Gelder aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus erfolgreich war und dass uns Bund und das Land Berlin mit insgesamt 7,5 Millionen Euro bei der Revitalisierung der Wiesenburg unterstützen. Jetzt haben wir die Chance, das für Wedding so bedeutende Projekt weiter voranzutreiben“, so Sandra Wehrmann im Rahmen der Urkundenübergabe zur Förderung des Bundes in Berlin.



Das Land Berlin hatte sich beim Bundes-Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ im November 2018 beworben und im April des Jahres die Zusage des Bundes erhalten. Ziel des Antrags war die Förderung des Projekts Wiesenburg in Berlin-Wedding, das eine behutsame Sanierung und Revitalisierung der historisch erhaltenswerten Bestandsgebäude vorsieht. Hier soll ein sozio-kultureller Ort entstehen, der Wohnen, Kultur, Kunst und Handwerk zusammenführt. Gemeinsam mit lokalen Akteuren soll ein Sanierung- und Nutzungskonzept für das Areal entwickelt werden.



Von dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus profitieren investive und konzeptionelle Vorhaben mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahrnehmbarkeit, mit sehr hoher Qualität, überdurchschnittlichem Investitionsvolumen sowie Projekte mit hohem Innovationspotenzial und Vorbildwirkung. Die Förderentscheidung des Ministeriums orientiert sich an der Empfehlung einer interdisziplinär besetzten Jury unter Vorsitz des Parlamentarischen Staatssekretärs Marco Wanderwitz. Der Jury gehörten neben Abgeordneten des Deutschen Bundestags Experten unterschiedlicher Fachrichtungen an.

