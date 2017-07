Marzahn bewegt: Familienfestival Marzahn Nachfolger des bisherigen Kinder- und Jugendfestivals findet erstmalig unter dem Motto "Fit & Gesund" am 15. Juli von 12 bis 17 Uhr in der Marzahner Promenade statt

Mitmachzirkus, Basketball mit den Basket Dragons, Seifenkistenrennen, Bauzaungraffiti und vieles mehr – das Familienfestival Marzahn bespielt die gesamte Marzahner Promenade vom Eastgate bis zum Freizeitforum Marzahn. An insgesamt 16 Stationen eines Fitness-Parcours können die Besucherinnen und Besucher auf spielerische Art ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen testen.



Das Angebot ist so vielfältig und abwechslungsreich wie Marzahn und seine Bewohnerinnen und Bewohner: An der „Bunten Platte“ können 160 kleine Holzplatten bemalt werden, die im Anschluss dekorativ an ein Holzgerüst gehängt werden. Für die Fußballfans bieten die Eisernen vom 1. FC Union Berlin das klassische Torwandschießen an. Beim Seifenkistenrennen gibt es sogar eine Car Wash-Station für die Fahrzeuge. Und auf der Bühne werden musikalische und sportliche Beiträge aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf präsentiert.



Insgesamt haben sich über 30 soziale Einrichtungen, Bildungsträger, Gewerbetreibende und Firmen zusammengetan, um ein attraktives Fest auf die Beine zu stellen. Alle Besucherinnen und Besucher sollen entspannt durch die Marzahner Promenade flanieren und dabei spannende Mitmach-Aktionen entdecken und gesund essen und trinken können. Verschiedenen Essens- und Getränke-Stände bieten dafür allerlei Köstliches an.



Veranstalter des Familienfestivals ist das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Organisiert wird es von der Jugendfreizeiteinrichtung FAIR und dem Promenaden Management Marzahner Promenade. Die Finanzierung erfolgt über das Förderpro-gramm „Aktives Zentrum Marzahner Promenade“ und degewo.

DEGEWO

