Pressemitteilung BoxID: 784454 (DEG Eishockey GmbH)

Schwäne und Grizzlybären -DEG greift vor der Pause nach Platz 6!

Nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters und der gleichzeitigen Niederlage des ERC Ingolstadt in Nürnberg liegt die Düsseldorfer EG nur noch einen Punkt hinter dem sechsten Tabellenplatz. Bevor sich die Deutsche Eishockey Liga in die letzte Länderspielpause vor den Playoffs verabschiedet, steht für die Rot-Gelben ein erneut wichtiges Wochenende im Kampf um diesen wichtigen Rang 6 an: Am Freitag (31. Januar, 19.30 Uhr) geht es für die DEG in den Schwarzwald zu den Schwenninger Wild Wings. Zwei Tage später (Sonntag, 2. Februar, 16.30 Uhr) kommen die formstarken Grizzlys Wolfsburg. An diesem Tag ist auch Seniors Day im ISS DOME. Die Rot-Gelben erwarten dazu über 8.000 Zuschauer.



Weitere Informationen zum Wochenende gibt es hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (