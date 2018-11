Dakar 18 - Erweiterung angekündigt

22.11.18

Die portugiesischen Rallye-Enthusiasten des Entwicklerstudios Bigmoon Entertainment kündigen heute die Dakar Series: Desafío Ruta 40 als ersten Zusatzinhalt für Dakar 18 an. Die Rallye-Simulation ist seit dem 25. September auf PlayStation®4, Xbox One und dem PC erhältlich. Der DLC wird für einen begrenzten Zeitraum für alle Besitzer des Hauptspiels Dakar 18 kostenlos verfügbar sein.



Der Launch-Trailer bei YouTube: https://youtu.be/cQ1W1uVui4w



Der Trailer und weiteres Bildmaterial als Download: http://presse.kochmedia.com/de/Dakar-18



Dakar Series - Desafío Ruta 40:

Die “Desafío Ruta 40 Rally” ist Teil der weltbekannten “Dakar Series”, einer Reihe von weltweit stattfindenden, herausfordernden Cross-Country-Rallyes. Außerdem ist es das erste Event der Serie, das zu Dakar 18 hinzugefügt wird. Das jährlich stattfindende Rennen hat auch in diesem Jahr zwischen dem 27. und 31. August wieder zahlreiche Rallye-Fans nach Argentinien gelockt. Genau wie bei der Entwicklung des Hauptspiels, hat sich das Bigmoon-Team auch bei der ersten digitalen Erweiterung das Ziel gesetzt, die Herausforderung so realistisch wie möglich darzustellen. Der DLC wird die bereits bestehende offene Welt um weitere 12.000 km² und fünf neue Etappen in Argentinien bereichern. Damit sich die Spieler in den wunderschönen Landschaften nicht verfahren, stehen den Spielern erneut die Roadbooks mit den originalen Streckenverläufen zur Verfügung.

Paulo J. Gomes, CEO von Bigmoon Entertainment: “Wir wollten den Fans des Dakar-Franchises nicht nur mehr Content liefern, sondern auch diejenigen ehren, die sich jedes Jahr den Herausforderungen der Dakar Rally Series stellen. Dazu zählen wir nicht nur die Gewinner, sondern auch diejenigen die es nicht ins Ziel geschafft haben.“



Basierend auf der weltbekannten, jährlich stattfindenden Rallye in Südamerika, die von der Amaury Sport Organisation (A.S.O.) organisiert wird, ist DAKAR 18 eine realistische Simulation der größten Cross-Country-Rallye der Welt. Der Spieler wählt aus einer Vielzahl von verschiedenen Fahrzeugen, um über eine der größten offenen Spielewelten aller Zeiten zu fahren. Dabei greift der Spieler auf das offizielle Roadbook zurück, um die Orientierung auf den 14 Etappen in Peru, Bolivien und Argentinien nicht zu verlieren.

Die Spieler messen sich in DAKAR 18 online mit anderen Spielern oder steigern offline ihre Fähigkeiten in Tempo und Navigation. DAKAR 18 bietet eine atemberaubende Grafik sowie viele der offiziellen Fahrzeuge und Fahrer der fünf Rennkategorien (Auto, Motorrad, Trucks, Quads und SxS) der DAKAR RALLY 2018. Zusätzlich beinhaltet das Spiel einen Singleplayer sowie einen Splitscreen und Online-Multiplayer-Modus.

Features

· Riesige Cross-Country-Open-World: Der Spieler erlebt eine einzigartige Rennerfahrung zwischen Peru, Bolivien und Argentinien, während dieser auf der 12.000 km2 großen Open-World ohne Limits unterwegs ist.

· Dakar Rally 2018 Erleben Sie alle 14 Etappen von Lima nach Córdoba

· Realistische Gafik: Durch die Daten der Satellitenbilder ist die Welt so realistisch wie nie zuvor.

· Realistisches Road-Book-Navigations-System: Durch das offizielle Road Book der DAKAR Rallye 2018 ist der Spieler so nah wie möglich an der offiziellen Rallye dran. Der Spieler muss sich mit Hilfe des Roadbooks durch die endlosen Landschaften navigieren.

· Zeit-und Wetter-Simulation: Der Spieler muss gegen den trockenen Sand unter der heißen Sonne oder den tiefen Matsch unter strömenden Regen kämpfen.

· Sonnen und Himmelskonstellationen: Die Sonne wird sich entsprechend der Position des Landes (Peru, Bolivien und Argentinien) bewegen. Sogar der Sternenlauf in der Nacht ist simuliert.

· Retten und reparieren: Der Spieler kann entweder gnadenlos für den Sieg kämpfen oder anhalten, um den Konkurrenten zu helfen. Das Helfen anderer Spieler bringt extra „Repair-Points“ ein, die dringend benötigt werden.

· Single- und Multiplayer: Im Spiel gibt es eine Online-und Offline-Multiplayer-Erfahrung sowie Wettkampf. Der Spieler kann mit bis zu sieben anderen Kontrahenten online gegeneinander fahren oder seine Freunde im Splitscreen-Modus schlagen.

· Autos: Peugeot, Mini, Toyota, Renault, Mitsubishi mit Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Sebastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Nani Roma, Orlando Terranova, Mikko Hirvonen, Bryce Menzies, Emiliano Spataro, Carlos Sousa und vielen anderen.

· Motorcycles: KTM, Honda, Yamaha, Husqvarna mit Mathias Walkner, Sam Sunderland, Joan Barreda, Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla, Laia Sanz und vielen anderen.

· Quads: Yamaha Raptor mit Ignacio Casale, Sergey Karyakin, Alexis Hernandez, Rafal Sonik

· Trucks: Kamaz, Maz, Tatra, MAN mit Eduardo Nikolaev, Martin Kolomy, Aleksandr Vasilevski und vielen anderen.

· SxS: Polaris mit Patrice Garrouste, Claude Fournier und vielen anderen.



Weitere Informationen über Dakar 18 gibt es auf Facebook: https://www.facebook.com/dakarthegame und auf http://www.dakarthegame.com.

Mehr zur offiziellen Rally Dakar findet sich auf: http://www.dakar.com



ABOUT BIGMOON ENTERTAINMENT

Since its foundation, BIGMOON has set a simple goal: develop and publish the best games possible. The team loves great stories, fun characters, and innovative challenges. That’s why they put all their dedication and passion into creating and developing hardcore role-playing, action-adventure, horror and simulation games. Immersive worlds to discover and great characters are in their DNA. BIGMOON is an independent publisher and developer for all major platforms, including Sony, Microsoft, and Nintendo. BIGMOON already developed other games such as Police Simulator 18, Demons Age, Syndrome, Trapped Dead: Lockdown, Jagged Alliance: Back in Action and produced art on some well-known racing games such WRC 5, WRC 3, MotoGP 13 and Flatout4.

For more information on BIGMOON, please visit: www.bigmoonstudios.com.



ABOUT A.S.O.

Amaury Sport Organisation is a company that owns, designs and organises top international sporting events. Specialised in the ‘non-stadia’ events, it has in-house knowledge of professions linked to organisation, media and sales of sports events.

A.S.O. organises 250 days of competition per year, with 80 events in 25 countries.

A.S.O. is involved in 5 major sports including cycling with Le Tour de France, motor sports with Le Dakar, sailing with Le Tour de France à la Voile, mass events with the Schneider Electric Marathon de Paris and golf with the Lacoste Ladies Open de France.

Amaury Sport Organisation is a subsidiary of the Amaury Group, media and sport group that owns the newspaper L'Equipe. More information: http://www.aso.fr/us/homepage.html





ABOUT KOCH MEDIA

Koch Media is a leading producer and distributor of digital entertainment products (software, games and films). The company's own publishing activities, marketing and distribution extend throughout Europe and the USA. The Koch Media group has more than 20 years of experience in the digital media business, and has risen to become the number one distributor in Europe. It has also formed strategic alliances with numerous games and software publishers: Bethesda, Capcom, Kaspersky Labs, NC SOFT, Sega, Square Enix and Tecmo-Koei, etc. in various European countries. With Headquarters in Planegg near Munich/Germany, Koch Media owns branches in Germany, England, France, Austria, Switzerland, Italy, Spain, the Nordic regions, Benelux and the United States.

All product titles, publisher names, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks, registered trademarks and/or copyright material of the respective owners. All rights reserved.

