Startschuss in Karlsruhe

Karlsruhe ist ab sofort noch ein bisschen sportlicher. Denn am seit dem 24. Mai hat DECATHLON seine Türen in der Postgalerie, direkt im Stadtzentrum geöffnet. Auf zwei Etagen mit insgesamt 2.700 m² werden nun 35.000 Artikel für über 70 Sportarten angeboten. Angefangen von Wandern, Klettern, Schwimmen über Fitness bis hin zu Fußball kommt dabei jeder Sportler auf seine Kosten. Beratend stehen dabei 60 sportbegeisterte Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite, welche die Sportarten nur bestens aus ihrem eigenen Training kennen und ihre Tipps gerne weitergeben.



Neben dem umfangreichen Sortiment verfügt die neue Filiale aber auch über große Testflächen, bei denen die Sportprodukte direkt in Aktion auf Herz und Niere getestet werden können. Für diejenigen, die ihr neues Equipment lieber zu Hause oder an der frischen Luft ausprobieren möchten, gibt es außerdem die Möglichkeit ihre Produkte 365 Tage lang umzutauschen. DECATHLON hebt sich auch sein vielfältiges Serviceangebot ab. Direkt am Eingangsbereich können Textilien, wie Mannschaftsshirts, Reitdecken oder Sporttaschen individuell beflockt werden. Hier kann außerdem die eigene Sportausrüstung, wie z.B. Fahrräder und Skier zur Wartung abgegeben werden.



DECATHLON will mit seinem einzigartigen Konzept und dem umfangreichen Sortiment mit 70 Sportarten unter einem Dach möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen. Der Kunde erhält stets das beste Preis-Leistungsverhältnis. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass DECATHLON die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand hält: Von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb. Die Passion Brands mit ihren mehr als 150 Produktdesignern und 530 Ingenieuren konzipieren, entwickeln und produzieren hierfür funktionales Sportequipment, das den Spaß am Sport für Anfänger wie für passionierte Sportler fördert. In diese Produktentwicklung fließen auch die Ideen und Bewertungen der Kunden mit ein.



Mit der neuen Filiale in Karlsruhe ist das Unternehmen 38 Mal in ganz Deutschland vertreten. In Baden-Württemberg gibt es nun neben Stuttgart oder Esslingen insgesamt sieben DECATHLON Filialen. Weitere Standorte in der Nähe von Karlsruhe sind z.B. Baden-Baden, Neustadt und Schwetzingen. Darüber hinaus ist DECATHLON auch in vielen französischen Städten vertreten, welche sich unmittelbar der deutsch-französischen Grenze befinden. Bespiele hierfür sind die Filialen in Haguenau und Vendenheim.

Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH

"Gemeinsam Sport erleben, und möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen". Der 1976 gegründete Sportartikelhersteller aus Frankreich bietet Equipment und Bekleidung für über 70 Sportarten unter einem Dach. Unabhängig von Alter, wirtschaftlicher Situation oder sportlicher Leistungsstufe findet jeder das passende Angebot. Allein mit seinen 20 exklusiven Eigenmarken - den Passion Brands - vertreibt das Unternehmen mittlerweile mehr als 35.000 Artikel in weltweit über 1.200 Filialen. Mit über 10 Mrd. € Umsatz und mehr als 70.000 Mitarbeiter ist DECATHLON damit einer der größten Sportartikelhersteller und - vertreiber der Welt. Das bekannteste Beispiel eines DECATHLON Produkts ist das "2Seconds Wurfzelt", das von der Eigenmarke QUECHUA entwickelt wurde. Am Konzern-Campus in Villeneuve-d'Ascq (Nordfrankreich) arbeiten mehr als 530 Ingenieure und 150 Produktdesigner, die jährlich bis zu 2800 Produkte entwickeln und rund 40 Patente einreichen. DECATHLON steht für die pure Lust am Sport, mit technisch ausgereiften Produkten zu vernünftigen Preisen. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Service-Angebote.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren