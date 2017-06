Startschuss in Dortmund

Dortmund ist ab sofort noch ein bisschen sportlicher. Denn seit dem 01. Juni hat DECATHLON sein Logistikzentrum im Garbe Logistik-Park Westfalenhütte eröffnet. Neben Schwetzingen ist dies das zweite Logistikzentrum von DECATHLON in Deutschland. Auf einer Fläche von 32.400 m² werden nicht nur zahlreiche Produkte gelagert, sondern auch ein Servicepoint integriert, wodurch z.B. auch Reparaturen angeboten werden können. Von dem Logistikzentrum in Dortmund aus werden momentan alle DECATHLON Filialen in Norddeutschland, wie z.B. Lübeck, Oldenburg aber auch alle drei Berliner Standorte beliefert.



Bislang ist der französische Sportartikelhändler und -hersteller in der Region hauptsächlich durch seine umliegenden Filialen in Dortmund und Herne bekannt. Was viele noch nicht wissen ist, dass DECATHLON die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung über die Logistik bis zum Vertrieb in einer Hand hält. Abgerundet wird das Sortiment durch vielfältige Serviceangebote. Für den Leiter des Logistikzentrums Jens Blanke ist dies ein Alleinstellungsmerkmal: „Durch unser neues Lager in Dortmund ermöglichen wir unseren Kunden und unseren Filialen eine schnelle Wartung von Fahrrädern, Fitnessgeräten und Skiern – damit können wir noch flexibler auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden reagieren."



Besonders ist auch der umweltschonenden Bau des Gebäudes, da das Lager in beispielsweise mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet wurde. Das neue Logistikzentrum sorgt durch seine zentrale Lage außerdem für eine noch bessere logistische Infrastruktur für das Sportunternehmen - und damit natürlich auch eine schnelle Verfügbarkeit der Waren in Deutschland. Bislang wurden alle Geschäfte aus dem Logistikzentrum in Schwetzingen bei Heidelberg versorgt, welches nach der Inbetriebnahme der Dortmunder Anlage nun entlastet werden kann.



Weltweit machen sich in allen Logistikzentren bei DECATHLON 800 Millionen Produkte in 70.000 Containern auf den Weg zu den Sportlern. Dank der eigenen Logistik sowie der Forschungs- und Entwicklungsarbeit kann das Sportunternehmen alle seine Produkte zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass DECATHLON die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand hält. Mit seinem einzigartigen Konzept und dem umfangreichen Sortiment möchte DECATHLON möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen.

Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH

"Gemeinsam Sport erleben, und möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen". Der 1976 gegründete Sportartikelhersteller aus Frankreich bietet Equipment und Bekleidung für über 70 Sportarten unter einem Dach. Unabhängig von Alter, wirtschaftlicher Situation oder sportlicher Leistungsstufe findet jeder das passende Angebot. Allein mit seinen 20 exklusiven Eigenmarken - den Passion Brands - vertreibt das Unternehmen mittlerweile mehr als 35.000 Artikel in weltweit über 1.200 Filialen. Mit über 10 Mrd. € Umsatz und mehr als 70.000 Mitarbeiter ist DECATHLON damit einer der größten Sportartikelhersteller und -vertreiber der Welt. Das bekannteste Beispiel eines DECATHLON Produkts ist das "2Seconds Wurfzelt", das von der Eigenmarke QUECHUA entwickelt wurde. Am Konzern-Campus in Villeneuve-d'Ascq (Nordfrankreich) arbeiten mehr als 530 Ingenieure und 150 Produktdesigner, die jährlich bis zu 2800 Produkte entwickeln und rund 40 Patente einreichen. DECATHLON steht für die pure Lust am Sport, mit technisch ausgereiften Produkten zu vernünftigen Preisen. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Service-Angebote.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren