Tests von Lebensversicherungen: Debeka zweimal mit "fünf Sternen" ausgezeichnet

19.10.18

Die Debeka Lebensversicherung belegt in aktuellen Tests von Experten unverändert Spitzenplätze. Sowohl das Wirtschaftsmagazin Capital als auch die Zeitschrift WirtschaftsWoche hatten Ratings über die deutschen Lebensversicherer in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden in dieser Woche veröffentlicht. In beiden Publikationen erreichte die Debeka jeweils die Bestnote für „hervorragende“ Leistungen und beide Wirtschaftszeitschriften bestätigen damit die Leistungsstärke des Unternehmens. Sie verliehen dem Koblenzer Lebensversicherer dafür „fünf Sterne“. In den Tests wurden jeweils rund 60 Lebensversicherer getestet. Mit dieser hohen Auszeichnung zählt die Debeka Leben zu wenigen Unternehmen, die von den Experten in der höchsten Ratingkategorie eingestuft wurden.



„Dass in dieser Woche gleich zwei renommierte Wirtschaftszeitschriften Ratings veröffentlicht haben, in denen die Debeka so gut abschneidet, freut uns sehr. Einmal mehr ist das der Beweis dafür, dass bei der Betrachtung der Lebensversicherer mehr als nur eine Kennzahl von Bedeutung ist, nämlich die Leistungsstärke insgesamt, die wir für unsere Mitglieder erbringen“, sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.



Ratings im Detail

Die Leistungsstärke setzt sich laut WirtschaftsWoche, die ein Rating des anerkannten Wiener Finanzwissenschaftlers Jörg Finsinger als Grundlage nutzt, aus „realistischem Zins auf Kapitalanlagen“, „historischem Zins auf Kapitalanlagen“, „Abschlusskostenquote“, „Verwaltungskostenquote“ und „Ausschüttungsquote“ zusammen. Die Debeka erreicht hier mit 14 weiteren Unternehmen die beste Bewertung „stark überdurchschnittlich“.



Capital veröffentlichte eine Untersuchung des Analysehauses Morgen & Morgen. Dabei kategorisierten die Experten nach „Unternehmen“, „Sicherheit“ und „Produkt“. Insgesamt erhielt der Koblenzer Versicherer hierbei gemeinsam mit nur sieben anderen Unternehmen die beste Bewertung „hervorragend“.

(lifePR) (