Das Traumpaar der Klassik: Italienische Nächte mit Anna Netrebko & Yusif Eyvazov

12.12.18

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov tragen ihre Liebe auf die Bühne. Seit Jahren verzaubern sie die Klassikwelt und ernten regelmäßig Standing Ovations und frenetischen Applaus für ihre gemeinsamen Konzerte. Am 2. März 2020 kommen die Ausnahmetalente mit italienischen Klängen in die Philharmonie in Berlin! Der Vorverkauf für das Konzert startet am 13.12.2018 exklusiv auf myticket.de.



Ticketinformationen



Tickets gibt es ab Donnerstag, 13.12.2018, unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111.



Das kommende Konzert in Berlin steht ganz im Zeichen der italienischen Meister. Mit Stücken von Puccini, Verdi und Giordano lassen Anna Netrebko und Yusif Eyvazov die Herzen von Opernliebhabern höher schlagen. Wenn die größte Sopranistin unserer Zeit und ihr Ehemann, einer der gefragtesten Tenöre weltweit, gemeinsam die schönsten italienischen Arien und Duette singen, verspricht dies Leidenschaft und Virtuosität pur.



Seit ihrem sensationellen Debüt bei den Salzburger Festspielen 2002 schritt der Siegeszug von Superstar Anna Netrebko unaufhörlich fort und spätestens seit ihrer Wahl zu den 100 einflussreichsten Menschen weltweit durch das TIME Magazine 2007 ist sie auch außerhalb der Klassikwelt eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Die herausragenden Erfolge von Anna Netrebko, beispielsweise als Wagners „Elsa“ in Dresden oder als Puccinis „Manon Lescaut“ oder zuletzt als Verdis „Aida“ in Salzburg, haben immer wieder für bahnbrechenden Jubel gesorgt.



Yusif Eyvazov ist einer der führenden Tenöre seines Fachs weltweit und wird an allen großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, dem Bolschoi Theater, der Opera National de Paris, der Staatsoper Berlin und der Metropolitan Opera New York gefeiert.



Der gemeinsame italienische Abend des wohl schönsten Paars der Opernwelt verspricht echte Gänsehautmomente und jede Menge Romantik!

