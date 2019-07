Pressemitteilung BoxID: 758839 (DEAG Deutsche Entertainment AG)

DIETER FEAT. BOHLEN - Das Mega Album zur Tour!

Darauf haben seine Fans gewartet. Nach über 12 Jahren geht Dieter Bohlen wieder auf Tour. Was lag da näher, als ein neues Album zu produzieren. DIETER FEAT. BOHLEN – DAS MEGA ALBUM ZUR TOUR. In diesem Album geht es allein um den Pop-Titan, der gerade in seinem Studio die letzten Songs zur Tour komplett neu produziert und eingesungen hat. Alle seine großen Hits - vom Poptitan selbst gesungen. Hits wie „You`re My Heart, You`re My Soul“ gibt es hier in einer einzigartigen Klassik-Version mit großem Orchester. Als erste Single zum Album erscheint „Brother Louie“ mit passendem Video. Außerdem haben sich die angesagten Jungs von Stereoact diesen Titel als Remix-Version neu vorgenommen.



Doch das ist noch nicht alles. In der limitierten Premium Edition kommen seine Fans nochmals auf ihre Kosten, denn zu den 12 Instrumental Versionen des neuen Albums liefert das aufwendige Digipack noch eine spezielle Bonus-CD mit besonderen Highlights seiner Karriere. Von den Anfängen als Steve Benson und Ryan Simmons bis hin zum Nr. 1 Soundtrack zu „Rivalen der Rennbahn“ sind hier viele Raritäten vereint. Allein 11 Songs sind hier erstmalig auf einer offiziellen Dieter Bohlen CD erhältlich. Ein Booklet mit über 24-Seiten macht die Premium Edition zu einem gesuchten Fanartikel. Außerdem dürfen sich seine Fans auf eine limitierte Picture Vinyl freuen.



Der Poptitan kommt im Herbst für acht Arenakonzerte nach Zürich, Leipzig, Hamburg, Mannheim, Berlin, Dortmund, Wien und München! Dort wird er auch die Geschichten hinter seinen 22 Nummer 1 Hits erzählen und sein Instagram Format Dieters Tagesschau zum Besten geben. Das Publikum erwartet eine volle Packung Entertainment und kann mit Dieter Bohlen gemeinsam singen, tanzen und lachen!



Weitere Infos zur Tour: dieter-bohlen-tour.de



Dieter Bohlens Karriere ist einzigartig. Aus einem ostfriesischen Nobody wurde der erfolgreichste Komponist und Produzent Deutschlands. Mit Modern Talking schrieb er Musikgeschichte - und das weltweit! Modern Talking gelang es als einzigem deutschen Act, mit fünf Titeln in Folge auf Platz 1 der Single-Charts zu landen. Der Song „You’re My Heart, You’re My Soul" verkaufte sich sechs Millionen Mal. Insgesamt wurden mehr als 42 Millionen Tonträger allein von Modern Talking verkauft. Für mehr als 100 Millionen verkaufter Tonträger weltweit bekam Bohlen 1994 eine Auszeichnung. Über 1000 Edelmetallauszeichnungen schmücken seine Wände, davon mehr als 200 für Modern Talking. Insgesamt schrieb Dieter Bohlen für über 150 verschiedene Interpreten Lieder, über 100 hat er selber produziert, u.a. Künstler wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld, Alexander Klaws, Mark Medlock, Vanessa Mai, Chris Norman, Bonnie Tyler, Howard Carpendale, Engelbert, Roland Kaiser, Semino Rossi, Nino de Angelo, aber auch Dionne Warwick und Errol Brown von Hot Chocolate und viele mehr.



Das neue Album ist ab 05.07.2019 als CD + 3CD Premium Edition sowie als Download erhältlich. Außerdem erscheint weltweit eine limitierte Picture Vinyl.



Dieter Bohlen – Die MEGA Tournee



14.09.2019 Zürich Hallenstadion

28.09.2019 Leipzig Arena

04.10.2019 Hamburg Barclaycard Arena

05.10.2019 Mannheim SAP Arena

02.11.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

16.11.2019 Dortmund Westfalenhalle

06.12.2019 Wien Wiener Stadthalle Halle D

07.12.2019 München Olympiahalle

