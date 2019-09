Pressemitteilung BoxID: 769320 (DC DEVELOPMENTS GMBH & CO. KG)

Die Seele sedeln lassen - Ein besonderes Konzert für Ulm

Wenn das Leben dir ein Sofa gibt...

So etwas erlebt man selten: Ein Wohnzimmer inmitten der Ulmer Fußgängerzone! Am Samstag, den 21. September 2019 ließen sich die Projektentwickler der Sedelhöfe, DC Developments/DC Values, eine ganz besondere Aktion einfallen und forderten die Passanten auf, sich einfach mal hinzusetzen und die "Seele sedeln zu lassen". Ab 13 Uhr stand das gemütliche Retro-Sofa für die Passanten bereit und die musikalische Überraschung konnte beginnen: Sobald ein Publikum Platz nahm ertönten nach und nach Klänge von Gitarren und Kontrabass. Die fünf Musiker der Band anna mo verbeiteten mit ihrem Folk-Sound gute Laune. Bei Sonnenschein und 21C begeisterten sie die rund 1.500 kleinen und großen Zuschauer des ersten "Sedelconcerts".



Seit Baubeginn der Sedelhöfe 2016 machen es sich die Hamburger Projektentwickler zur Aufgabe die Bewohner der Stadt Ulm in die Quartiersentwicklung und in die Gestaltung "der Stadt von morgen" einzubeziehen. "Mit den Sedelhöfen wollen wir Ulm mit einem neuen Stück Stadt erweitern und voranbringen. Das Quartier schafft kurze Wege und dient so als Verbindung aller städtischen Funktionen, wie Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur und Dienstleistungen. Wir entwickeln ein offenes Quartier im Zentrum, welches die gesellschaftliche, wirtschaftliche als auch kulturelle Entwicklung der Stadt fördert", sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments/DC Values.



Im Juni dieses Jahres wurde die Tiefgarage der entstehenden Sedelhöfe bereits in Kooperation mit dem "Bootcamp Ulm" in einen Fitnessraum verwandelt. Aufgrund der guten Resonanz ist das nächste Bootcamp auf der Baustelle bereits für den kommenden Herbst geplant. Des Weiteren wurde eine Projektgruppe mit der Freien Waldorfschule Ulm Römerstraße ins Leben gerufen: "Stadt erleben - Wie entsteht ein Quartier?". Im Rahmen dessen werden die Schüler der 6. und 11. Klasse in die Bauprozesse einbezogen und Experten aus der Immobilienbranche sowie der Stadt Ulm halten in regelmäßigen Abständen Impulsvorträge rund um das Thema Stadtentwicklung.



Über die Sedelhöfe

Als offenes Quartier mit direktem Zugang zum City-Bahnhof und der hochfrequentierten Fußgängerzone bilden die Sedelhöfe das neue Eingangstor Ulms. Auf einer Grundstücksfläche von rund 10.400 m² verfügt das Projekt über ca. 8.000 m² Büro- und Praxisflächen, ca. 18.000 m² Einzelhandels-, Gastronomie-, und Dienstleistungsflächen sowie ca. 6.500 m² Wohnfläche. Im Zentrum der vier Häuser, wo einst das Geburtshaus des legendären Wissenschaftlers stand, entsteht der Albert-Einstein-Platz – ein urbaner Treffpunkt für Bewohner und Besucher der Donaustadt. Die Fertigstellung ist etappenweise ab Frühjahr 2020 geplant. Weitere Informationen unter www.sedelhöfe.com

