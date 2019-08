Pressemitteilung BoxID: 763842 (dBTechnologies Deutschland GmbH)

dBTechnologies VIO System neu bei Active Blue in Bremen

Active Blue, Dienstleister für Licht-, Ton- und Veranstaltungstechnik mit Sitz in Bremen, hat kürzlich mehrere Komponenten des VIO Systems, des leistungsstärksten PA-Systems von dBTechnologies, erworben. Das in Bremen ansässige Unternehmen setzt damit erstmals auf Equipment des italienischen PA-Herstellers dBTechnologies. Der Kauf umfasst 20x VIO L212, 20x S218 SUB und 20x L208 Module. Mit der Investition durch Active Blue und der damit verbundenen wichtigen und starken Basis, wird die Präsenz des VIO Systems in Deutschland weiter gestärkt.



Active Blue besteht seit dreißig Jahren und hat sich seit Gründung zu einem europaweit tätigen Dienstleister für Events unterschiedlichster Kategorie entwickelt. Das Unternehmen ist vermehrt tätig bei Corporate Events und Tagungen, betreut aber auch Konzerte, Partys oder Kulturveranstaltungen. Ziel des Kaufs der VIO-Komponenten war es, den Bestand an großen PA-Systemen zu erweitern und noch flexibler auf Kundenwünsche eingehen zu können. Dass das verwendete Equipment höchsten Ansprüchen genügen muss, ist Teil der Firmenphilosophie, und musste ebenso beim Kauf berücksichtigt werden. Nach eingehender Marktrecherche entschied man sich, das VIO System auf dem dBTechnologies-Stand während der Branchenmesse Prolight + Sound genauer in Augenschein zu nehmen.



„Die Gespräche mit dem Team von dBTechnologies und die Informationen, die wir auf der Messe sammeln konnten, haben uns sehr überzeugt“, so Andreas Beer, Geschäftsführer von Active Blue. „dBTechnologies hat hier Enormes geleistet und bietet eine Vielzahl an Features, die bei Mitbewerbern so nicht vorhanden sind. Das Rigging und Handling des Systems ist sehr einfach, die Vernetzbarkeit aller Module untereinander gestaltet sich reibungslos, die automatische Erkennung der im System vorhandenen Elemente und natürlich das integrierte RDNet sind weitere, sehr nützliche Features.“



Nachdem sich auch die Audiospezialisten von Active Blue bei einer Schulung vom Klang und den Eigenschaften des VIO Systems überzeugen konnten, war die Entscheidung gefallen und man entschloss sich gemeinsam zum Kauf. Bereits direkt im Anschluss wurde das System bereits für einige Events genutzt, darunter das Stadtfest 850 Jahre Melle, das Sunrise Reggae & Ska Festival und weitere Open-Airs in Berlin.



Laut Beer war die Resonanz auf das neue System überaus positiv. Sowohl die Mischer der Bands als auch die Techniker vor Ort zeigten sich vom Klang, dem einfachen Handling und der Nutzerfreundlichkeit begeistert.



Das VIO L212 ist das Full-Size Line Array von dBTechnologies für große Beschallungsanwendungen. VIO L212 ist ein voll-aktives 3-Wege-System, welches mit 142 dB maximalem SPL enorme Leistung bietet, jedoch aber eines der leichtesten Line Arrays seiner Klasse ist. Klanglich, wie auch die Bauform und die Optik betreffend, sind die Komponenten des VIO L212, L210 und L208, aber auch des S218 und S318 perfekt aufeinander abgestimmt.



Im Live-Einsatz ist die Einrichtung des VIO Systems durch den in den Speakern integrierten RDNet-Anschluss über die Steuersoftware Aurora Net extrem einfach und genau zu bewerkstelligen. Gruppierungen, Raumbezogene EQs, Delays etc. können simpel editiert werden. Dank der FIR-Filterung aller VIO Systeme ist deren bestmögliche akustische Kombination gewährleistet.



Als in Bremen ansässiges Unternehmen freut sich Active Blue bereits auf den Bremer Freimarkt, das größte Volksfest im Norden. Vom 18. Oktober bis 4. November wird das neue VIO System dort zwei Wochen in der Musikhalle eingesetzt werden.



Weitere Informationen zu Active Blue finden Sie hier: https://www.active-blue.de/



Mehr Informationen zum VIO System gibt es hier: https://www.dbtechnologies.com/de/produkte/vio/vio-l212-p4900/

