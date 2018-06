Visionen in der deutschen Aufklärung

Die Ausstellung (gezeigt in Vorbereitung des 300. Geburtstags von Johann Wilhelm Ludwig Gleim) stellt Visionen vor, die für die kulturelle Entwicklung im 18. Jahrhundert zentral waren. Sie spannt einen Bogen von der Idee der Humanität als Richtschnur menschlichen Handelns über den „ewigen Frieden“ zwischen den Völkern und über den Gedanken der Bildung für alle bis hin zur Entwicklung eines literarischen Nachlassbewusstseins. Freundschaft und Geselligkeit oder auch die Vision einer freien Autor-Existenz finden ihre Darstellung. Es handelt sich hierbei um Themen, die eine Verbindung zu Fragen unserer Gegenwart herstellen.

Gleims wichtige Rolle als praktischer Aufklärer in seiner Zeit wird vielfach sichtbar: angefangen von seiner aktiven Veränderung der Freundschafts- und Geselligkeitskultur über die Reflexion, wie der Gedanke der Humanität verbreitet und vermittelt werden kann, zur Entwicklung des ersten deutschen Literaturarchivs hier in Halberstadt.

Die Schau nimmt den gesamten Ausstellungsbereich des Gleimhauses (inkl. Freundschaftstempel) ein. Gezeigt werden eigene Bestände, aber auch zahlreiche Leihgaben u.a. der Georg-August-Universität Göttingen (Anatomie und Physik), des Deutschen Buch- und Schriftmuseums Leipzig, des Goethe-Museums Düsseldorf und der Anhaltischen Landesbücherei Dessau. Hierunter befinden sich herausragende Objekte wie die Sammlung der Briefe aus Gleims Bestand, die Johann Wolfgang von Goethe von Gleims Nachlassverwalter geschenkt erhalten hat (gleichsam das ‚Start-Paket‘ der Goetheschen Autographensammlung, heute im Goethe-Schiller-Archiv Weimar) oder eine Freundschaftsdose („eine hornerne Schnupftobackdose“), die im Freundeskreis Gleims Ende der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts Mode war (Leihgabe vom Freien Deutschen Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum).



Die Ausstellung wird gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und ist Teil des Programms „Gleim300“. Ein reiches Veranstaltungsangebot mit Musik, Film, Theater und Lesung ergänzt die Schau. Die Eröffnung findet statt am Freitag, 6.7.2018, um 18.00 Uhr. Es sprechen die Gleimhaus Direktorin Dr. Ute Pott und die Kuratorin Claudia Brandt. Es liest der Schauspieler Gerold Ströher.

