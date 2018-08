Wechsel an der Spitze des Computerspielemuseums

- Neue Doppelspitze übernimmt Kuration

- Gründungsdirektor und Kurator Andreas Lange verlässt Ende August das Computerspielemuseum



Andreas Lange, Gründungsdirektor des Museums und seit 21 Jahren auch Kurator des Hauses, wird Ende August 2018 das Computerspielemuseum auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, das Museum maßgeblich mit aufzubauen. Dafür möchte ich dem Gründerverein, dem fjs e.V., dessen Vorstandsmitgliedern Dr. Klaus Spieler und Wolf Tuchel und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums herzlich danken. Ich hätte mir keine spannendere und vielfältigere Aufgabe vorstellen können, als einen neu entstehenden Kulturbereich in dieser Weise museal zu begleiten“, sagt Lange. Dr. Klaus Spieler, Geschäftsführer des Trägers Gameshouse gGmbH sagt: „Ich möchte mich herzlich bei Andreas Lange für seine herausragende Arbeit bedanken und wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute.“



Andreas Lange steht weiterhin dem Computerspielemuseum sowie anderen Partnern beratend zur Verfügung und freut sich auf neue Projekte wie die Weiterentwicklung des Europäischen Verbandes von Game Archiven, Museen und Bewahrungsprojekten (EFGAMP e.V.).



Die Geschäftsführung der Gameshouse gGmbH und die Leitung des Hauses haben sich gemeinsam für eine Doppelspitze bei der zukünftigen Kuratierung des Computerspielemuseums ausgesprochen. Wir freuen uns, Mascha Tobe, Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, sowie Philipp Frei, Mediengestalter und Sammler, als Kuratoren gewonnen zu haben. Beide sind mit dem Museum langjährig verbunden. Unter dem Label „weloveoldgames“ haben sie bereits über 20 Ausstellungen und Events zum Medium Computerspiel für unser Haus als Kuratoren verantwortet. Mascha Tobe und Philipp Frei freuen sich auf die neue Aufgabe und präsentieren ab Anfang September die interaktive Sonderschau „Tell me more! Tell me more! Literatur und Computerspiel“ in unserem Haus.



Kurzvitae:



Mascha Tobe, 1989 in Berlin geboren, hat in Berlin und Potsdam Literatur- und Sprachwissenschaften studiert. Frau Tobe war bisher als freie Redakteurin und Lektorin sowie in der Kulturvermittlung tätig. Sie war an der Kuratierung von über 10 Ausstellungen im Computerspielemuseum beteiligt.



Philipp Frei, 1975 in Berlin geboren, ist ausgebildeter Drucker, Web- und Mediendesigner. Der passionierte Spielesammler hat für das Computerspielemuseum über 20 Ausstellungen und Events als freier Kurator und Szenograph verantwortet.



Weitere Informationen: www.weloveoldgames.com

