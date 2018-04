Geschmacks-Erlebnis

Als Reise zu großartigem Geschmack präsentiert sich der weltweit führende Hausgerätehersteller Electrolux auf der internationalen Küchenmesse EuroCucina vom 17. bis 22. April 2018 in Mailand. Die Inszenierung des Auftritts in Halle 11 Stand A19 B22 übernimmt erneut die D’art Design Gruppe.



Mit skandinavisch inspiriertem Design in hellem Holz und Naturtönen lädt der schwedische Konzern zu einer exklusiven Customer Journey ein: Die Erlebnis-Tour führt von assistierten Koch-Konzepten über Präzisions-Temperaturkontrolle bis hin zu innovativer Kühlschrank- und Geschirrspüler-Technologie. Live-Kochen wird mit einer gestalterischen Besonderheit präsentiert: Die große, zentrale Show-Cooking-Fläche ist als quadratische Bar angelegt mit Zugang sowohl vom öffentlichen als auch vom Hospitality-Bereich. Das unterstreicht Electrolux’ Anspruch, mit Verbraucher- und Profi-Geräten dieselben hochwertigen Ergebnisse zu erzielen.



Wie schon bei der Swissbau im Januar transportiert der Stand auf der EuroCucina die neue visuelle Electrolux Identität: er kombiniert die offene, klare Architektur mit Fokus auf Details sowie mit authentischem Storytelling durch lebensnahe, zeitgemäße Dekoration und typografische Statements zum technologischen Nutzen. Erlebnis und Emotion verschmelzen so zu einer noch intensiveren Brand Experience.



„Die Arbeitsweise von Dart hat im Ergebnis ein großartiges Vorzeigeprojekt mit verbesserten und intensivierten Kundenerlebnissen ermöglicht, was Electrolux dabei hilft zu demonstrieren, welche Rolle Küchengeräte auf der Customer Journey der Küche spielen“, sagt Tom Astin, PR EMEA Electrolux. „Der durchdachte Einsatz von Materialien und die Integration verschiedener Kommunikationskanäle – analog und digital – wird von uns sehr hoch geschätzt, ebenso wie die generelle Haltung von Dart, die bestmögliche Kundenerfahrung abzuliefern.“



Daten und Fakten



Projekt: Electrolux, EuroCucina 2018



Kunde: Electrolux Hausgeräte GmbH



Design: D’art Design Gruppe GmbH



Standort: Mailand, Italien



Größe: 900 m²



Link: http://www.d-art-design.de/...

D’art Design Gruppe

Die D'art Design Gruppe gehört zu den führenden Agenturen für Kommunikation im Raum in Deutschland und ist seit mehr als 25 Jahren ein Experte für multisensuale Markeninszenierung. Ausgezeichnet mit internationalen Design Awards, gestaltet die D'art Design Gruppe Marken- und Erlebnisräume für Kunden wie 3M, adidas, Amtico, Britax, C.H. Beck, Deutsche Telekom, Electrolux, Gabor, Gräfe und Unzer, Grundig, Henkel, innogy, Kanzan, Lloyd, MFI, Norske Skog, Panasonic, Parador, Philips, Reebok, RWE, Schüco, Turck, Würth und Zaha Hadid.

