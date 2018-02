Exklusiver Treffpunkt bei den Olympischen Winterspielen: der adidas Hub

Die Olympischen Spiele sind das Mega-Event der Sportwelt – und 2018 in Südkorea präsentiert sich adidas mit etwas Besonderem: dem adidas Hub. Der Pavillon in den Bergen über Pyeongchang ist weder Shop noch Showroom, sondern bietet geladenen Gästen eine Plattform zum Vernetzen und Relaxen.



Die D’art Design Gruppe gestaltet und realisiert den exklusiven Treffpunkt zusammen mit ihrer südkoreanischen Niederlassung D’art Design Seoul. Aus der langjährigen Kreativpartnerschaft mit dem Sportartikelhersteller entsteht diesmal ein ungewöhnlicher Markenraum: Gelegen in unmittelbarer Nähe zum Olympischen Dorf und zu den Wettkampfstätten, vermittelt Look-and-feel des adidas Hubs deutsch-alpines Lebensgefühl.



Den rustikalen Charme einer Berghütte kombinieren die Designer aus Neuss und Seoul mit modernen Materialien, Möbeln und Leuchten zu einer behaglichen Wohlfühl-Oase inmitten des Olympia-Winters. In nur einem Raum geschickt platziert, bilden Bar, Lounge, Workstation, Interview-Area und ein adidas Showcase jeweils eigene Bereiche. Begrüßt und verabschiedet werden die Gäste von dem neun Meter langen Slogan „#Here to create“ nach der gleichnamigen adidas Kampagne.



Mitten im Umfeld der Olympischen Spiele entsteht so ein Erlebnis- und Kommunikationsraum, der die Marke adidas emotional inszeniert und stimmig in das sportliche Über-Event einbettet.



sportliche Über-Event einbettet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren