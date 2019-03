5. Südhessisches Symposium für Hospizarbeit und Palliativversorgung & 13. Hessischer Palliativtag

11.03.19

Im Jahr 2019 findet bereits zum fünften Mal das Südhessisches Symposium für Hospizarbeit und Palliativversorgung in Darmstadt statt. Die ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospiz- und Palliativbewegung setzen sich für Menschen jeden Alters ein, um eine gute Palliativversorgung am Lebensende zu erreichen. Hierbei übernehmen sie eine große gesellschaftliche Verantwortung und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Leid zu lindern und eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu gewährleisten.



Die Ausrichter der Veranstaltung, das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT, das PalliativNetz Darmstadt und das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, möchten mit dieser Veranstaltung allen ehrenund hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hospiz- und Palliativbewegung eine Plattform zum Austausch bieten – Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, neue Erfahrungen sammeln, Wissen in Workshops vertiefen, spannenden Vorträgen lauschen und sich bei Ausstellern informieren.



Veranstaltungsdatum: Samstag, 6. April 2019, 9:00 - 17:00 Uhr



Alle Informationen zum Programm und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf https://www.darmstadtium.de/palliativtag/

(lifePR) (