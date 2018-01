Pflegeleicht und chic zugleich

Das durchschnittliche deutsche Bad hat nur acht Quadratmeter – nicht viel Platz, wo doch immer mehr Zeit darin verbracht wird. Beinahe eine halbe Stunde pro Tag, was mit ein Grund dafür ist, dass der Wohlfühl-Charakter der einstigen Nasszelle immer mehr an Bedeutung gewinnt. Da helfen bereits kleine Dinge, so wie schicke und pflegeleichte Regler für die Heizkörper.



Eine Wellness-Oase zum Entspannen soll das Bad sein, die Zeit in ihm also genutzt statt bloß geputzt werden. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche, frei von Rillen oder Vertiefungen, lassen sich die Design Thermostate aus der RAX-Serie von Danfoss besonders leicht reinigen und desinfizieren. Ihre Form steht ihrer Funktion dabei in nichts nach. So arbeiten die Thermostate bei der Wärmeregelung selbsttätig und energiesparend. Tagsüber wie nachts wird die eingestellte Raumtemperatur präzise und konstant gehalten. Hat das Ventil die gewünschte Temperatur erreicht, schließt es sich automatisch. Zudem verfügen die Thermostate zusätzlich zum Frostschutz auch über eine Nullabsperrung.



Um das Badkonzept harmonisch abzurunden, passen sich die formschönen und hochwertigen Design Thermostate als geschmackvolles Detail diesem unaufdringlich an. Sie sind schlicht und doch elegant, dabei optisch flexibel gestaltet. Ob im trendigen Schwarz oder im zeitlosen Weiß, in einer Chrom- oder Edelstahlvariante – die Thermostate verschmelzen dank ihrer Farbgestaltung und dem modernen Material dezent mit ihrer Umgebung. Die beschränkt sich nicht nur auf das Bad, natürlich verleihen die Thermostate der RAX-Serie auch den anderen Räumen, von der Küche bis zum Wohn- und Schlafzimmer, das gewisse Etwas.



Gerade die Sommerzeit eignet sich zum Austausch der alten Ventile. Zum einen, da in dieser Zeit das Heizen ausbleibt, zum anderen, weil die Handwerker freie Termine haben. Im Handumdrehen wird so das Eigenheim verschönert und mit den neuen Design Thermostaten zugleich Energie gespart.



