Hochzeit auf Griechisch

An der ägäischen Steilküste gelegen, vereint das Danai Beach Resort & Villas griechisches Flair, außergewöhnliches Design und höchstes kulinarisches Niveau unter mediterranem Sternenhimmel. Brautpaare erhalten hier ein Rundum-Wohlfühlpaket von der Planung des Empfangs über die Zeremonie bis hin zum Honeymoon. Hier lässt sich entweder zwischen verschiedenen Konzepten wählen oder ganz individuell heiraten: Es werden keine Mühen gescheut, Braut und Bräutigam den schönsten Tag des Lebens noch schöner zu gestalten



Unvergesslicher Start ins gemeinsame Eheglück



Geheiratet werden kann entweder direkt im Danai Beach Resort & Villas oder in der urig-malerischen Kirche des kleinen Fischerdorfs St. Nikitas. Das Paar kann zwischen verschiedenen Konzepten wählen, wie beispielsweise dem authentischen Greek Concept, dem Vintage Concept oder dem einzigartigen Danai Concept, die sich in Dekoration und Farbgebung voneinander unterscheiden. Natürlich können Brautpaare ihr Fest auch ganz individuell planen. Das Wedding Planer Team besteht aus den erfahrensten Eventplanern, die gleichermaßen individuelle Wünsche des Paares miteinbinden und mit eigenen Ideen inspirieren. So kann sich das Ehepaar in spe zurücklehnen, während das Team des Danai Beach Resort & Villas die Zeremonie, den Empfang und die Party mit viel Liebe zum Detail plant. Fotografen verewigen den schönsten Tag des Lebens auf Bildern während das Luxusresort mit exzellenten Gaumenfreuden aus deren preisgekrönten resorteigenen Restaurants für das leibliche Wohl der Gäste sorgt. Ein breites Musikangebot rundet den Abend ab und garantiert Hochzeitsgästen sowie -paar eine unvergessliche Nacht.



Honeymoon unter den Sternen Chalkidikis



Perfekt für den anschließenden Honeymoon: Umgeben von üppigen Pinienwäldern, weißen Sandstränden und einem endlosen Blick auf das Meer erstrecken sich die abgeschiedenen Räumlichkeiten der Villa Blue Riviera auf 450qm Wohnfläche - uneingeschränkter Panorama-Meerblick inklusive. Der 700 qm große umliegende Gartenbereich überzeugt mit eigenem Pool, großer Terrasse und moderner Ausstattung. Highlight ist das gewölbte Dach des Wohnzimmers, das sich auf Knopfdruck öffnen lässt und den Blick auf das Himmelszelt Griechenlands freigibt, den man mit der besseren Hälfte und einem Glas Wein aus dem exklusiven resorteigenen Weinkeller genießen kann.



www.danairesort.com

