Farbenfroher Saisonauftakt

Umgeben von einer farbenfrohen und paradiesischen Vegetation thront das Danai Beach Resort & Villas auf der mächtigen Steilküste der griechischen Ägäis und eröffnet einmal mehr seine Pforten am 20. April 2017. Sonnenanbeter und Liebhaber des exklusiven Luxus sind herzlich willkommen in dieser mediterranen Wohlfühloase zu entspannen und die Last des Alltags von sich abfallen zu lassen.



Fruchtig-Frische Cocktails in exklusiven Beach Cabanas



Wenn das Danai Beach Resort & Villas am 20. April eröffnet, können sich Gäste auf erholsame Spaziergänge in den großzügig geschnittenen und liebevoll designten Gärten des Resorts umgeben vom Duft des erwachenden Frühlings freuen. Ob Osterglöckchen, Krokusse, Anemonen und Lilien, in dem üppig bepflanzten Resort zeigt die erste der vier Jahreszeiten ihre bunte Fülle in voller Pracht. Das Ägäische Meer lockt mit kühler Erfrischung, der Privatstrand wurde im Vergleich zum letzten Jahr erweitert und die resorteigenen Beach Cabanas bieten die Gelegenheit, sich den ganzen Tag mit fruchtig-frischen Cocktails und kleinen Snacks verwöhnen zu lassen. Spätestens nach wenigen Schritten am türkisfarbenen Meeresufer, den weißen Sand unter den Füßen und den Geruch des Meeres in der Nase, machen sich Frühlingsgefühle und Urlaubsstimmung breit.



Natur als Architekt



Ein Spiegel der Natur und der anmutenden Ägäis ist das Design der Suiten und Villen: Bei der Einrichtung der mediterranen Oase wird gekonnt mit den Farben des Mittelmeeres gespielt – von schillernden Blau- und Grüntönen über strahlendes Weiß bis hin zu sanften Erd- und Braunfarben. Die insgesamt 57 Suiten und sechs alleinstehenden Villen haben über die Winterpause eine Renovierung erfahren und bleiben weiterhin ihrem authentischem Charakter treu: denn jede der Suiten und Villen ist individuell und einzigartig eingerichtet – nach Duplikaten der Bilder oder Möbelstücke suchen Gäste hier vergeblich. Außerdem finden nur edelste Materialien hier Verwendung. So kommen der weiße Marmor von den griechischen Inseln Naxos und Dionisos und das grüne Edelgestein aus Tinos. Feinstes Teakholz wurde für die Einrichtung von Balkonen und Terrassen ausgewählt.



Geschmack des Frühlings



Gourmetliebhaber und Feinschmecker kommen im Danai Beach Resort & Villas voll auf ihre Kosten. Die preisgekrönten und renommierten Dining Locations liefern ein einzigartiges Ambiente. Das Open-Air Restaurant Squirrel, das über nur fünf Tische verfügt, wurde im Dezember mit dem Food & Leisure Best Restaurant Awards als eines der besten Restaurants Griechenlands ausgezeichnet. Der resorteigene Weinkeller gilt nicht nur als einer der besten, sondern auch vielfältigsten des Landes. Weinliebhaber finden sich in einem wahren Eldorado wieder: 1.700 Etiketten lagern im hoteleigenen Weinkeller, darunter traditionelle, griechische Weine und internationale Klassiker, sowie seltene und charakterstarke Jahrgänge, die nicht einmal die Hersteller selbst in ihren Weinkellern vorrätig haben.



www.danairesort.com





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren