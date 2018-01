"Noch bei Mutti gemeldet. Aber rumerzählen, du wärst Berliner?"

Karl führt am Küchentisch in seiner Friedrichshainer WG mehr philosophische Diskussionen als in Uni-Seminaren. Julia macht ein Praktikum bei einer Galerie in Mitte und gründete nebenbei ihre eigene Schmuckmarke. José studiert „irgendwas mit Medien“ und Jen skaliert ihr Start-up in Kreuzberg. Typische Berlin-Biographien, die oft eines gemeinsam haben: Karl, Julia, José und Jen sind in Berlin zuhause, offiziell gemeldet sind sie allerdings in Stuttgart, Hamburg, Madrid oder Boston…



Vor dem Hintergrund, dass Berlin deutlich mehr Einwohner hat als offizielle Zahlen belegen, animiert die Plakatkampagne „Mach Berlin zu Deiner Heimat. Melde Dich an.“ nun alle Neuberliner/innen, sich hier anzumelden. Hauptadressaten sind dabei junge Menschen wie Studierende, die das Gros der unangemeldeten Berliner bilden. Die bunten Typoplakate brechen bewusst in Tonalität und Gestaltung mit bisherigen Mustern des Berliner Hauptstadtmarketings. Humorvoll, mitunter ruppig, immer direkt – eben mit „Berliner Schnauze“ – spricht das personifizierte Berlin von den Plakaten zu Neuberliner/innen, die kurzen Headlines erzählen Geschichten aus der Berliner Lebenswelt jener jüngeren Adressaten und die Subline („Mach Berlin zu deiner Heimat. Melde dich an.“) „hält um ihre Hand an“ – in Gestalt einer offiziellen Anmeldung beim Bürgeramt. Zu diesem Zweck kommunizieren die Plakate die URL meldedichan.berlin, die direkt zum Service-Portal der Stadt weiterleitet.



Die Kampagne ist ein Projekt von der Berliner Senatskanzlei umgesetzt durch das Hauptstadtmarketing von Berlin Partner. Konzeption, Gestaltung und Umsetzung stammen von der strategischen Kreativagentur dan pearlman, hier insbesondere von den Kreativen von spring • brand ideas. Ziel der Kampagne ist es, mehr offizielle Berliner zu gewinnen. Ab dem 8. Januar 2018 kommen die sechs verschiedenen Typoplakate in einer Out-of-home-Kampagne hauptsächlich im Umfeld der Berliner Universitäten und Fachhochschulen zum Einsatz und werden mit Onlinebannern sowie mit Facebook Ads und Instagram Ads digital verlängert. Weitere Maßnahmen sind für Februar und März 2018 geplant.

dan pearlman Markenarchitektur GmbH

dan pearlman ist eine strategische Kreativagentur in den Bereichen Markenstrategie, Markenkommunikation, Markenarchitektur und Erlebnisarchitektur. Als interdisziplinäre Agentur mit einem ganzheitlichen 360°-Ansatz bietet dan pearlman spezifisch auf den Kunden zugeschnittene Beratungsleistungen sowie die Konzeption und Realisierung von Projekten an. Die Kompetenzen der Agentur reichen von Retail bis Freizeitindustrie, von Internal Branding Strategien bis zu Kommunikationskonzepten.



Das Kreativteam von spring brand ideas ist Teil der dan pearlman-Guppe. Das inzwischen 18- köpfige Team entwickelt aus dem Kern der Marke heraus Ideen die sich in jede Dimension ausbreiten können. Brand ideas sind die Quelle für brand stories, brand innovation, brand 2/2 design mit dem Ziel, Marken erlebbar zu machen. Zu den Kunden der Agenturgruppe zählen Berlin Partner, Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art, RAPS GmbH & Co. KG, Ora Kinderhilfe, IMPCT gGmbH, Universal Music Group, Four Music, Allianz, Commerzbank, Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Roca, Marc O'Polo, Nike und René Lezard sowie internationale Zoos und Freizeitparks wie Chester Zoo, Samsung Everland, Zoo Hannover, Tierpark München und Zoo Berlin.



Die Konzeption und Umsetzung der Kampagne stammen von der Berliner Kreativagentur dan pearlman und insbesondere den Kreativen von spring brand ideas unter der Geschäftsführung von Marion Heine (Founder & CCO) und Levent Akinci (Founder & CEO). Texte und Design stammen von Conrad Menzel (Senior Copywriter) und Sophie Schiewe (Art Director). Beratungsseitig wurde das Projekt von Sophia Bütow (Account Manager) und Marco Otten (Account Manager) betreut.



Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter:

https://www.be.berlin

https://danpearlman.com

http://www.spring-brandideas.com

