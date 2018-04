Jivamukti® Yoga-Retreat auf Kreta: Namaste im DAIOS COVE

Sonnengruß auf Griechisch: Eine Woche Meditation und Übungen für Körper, Geist und Seele erwarten Gäste der Yoga-Reise des DAIOS COVE Luxury Resort & Villas vom 1. bis 5. Oktober 2018.



Gemeinsam mit Annette Böhmer, Gründerin der YogaKitchen in Düsseldorf, begeben sich Yoga-Urlauber auf der griechischen Insel Kreta auf Shivas Spuren. Ambitionierte Einsteiger als auch Fortgeschrittene treffen sich zweimal täglich, um mit ihr tief ins Yoga einzutauchen und dabei völlig abzuschalten. Die erfahrene Jivamukti®-Yogalehrerin gilt als Expertin darin, Yoga ganzheitlich zu unterrichten. Im Mittelpunkt stehen neben Körperübungen, den Asanas, auch die sogenannten Pranyamas, also Atemübungen, sowie Meditation.



Als atemberaubende Kulisse für die Yoga-Sessions dient das Fünf-Sterne Resort DAIOS COVE. Eine Yoga-Plattform über dem kristallklaren Meer oder der Yogaraum mit phantastischem Meerblick bieten den perfekten Rahmen für die Auszeit mit absoluter Konzentration auf die innere Mitte. Der weite Blick über das Wasser, die klare Luft und eine ausgewogene, gesunde Küche sorgen für die bestmögliche Wohlfühl-Atmosphäre bei den Gästen. Auf diese Weise verbinden Urlauber ihre Kreta-Ferien optimal mit dem exklusiven Workshop und treten mit maximaler Erholung die Heimreise an.

Daios Cove Crete

Das DAIOS COVE Resort zählt mit seinen Suiten und Luxus-Villen sowie dem exklusiven Spa-Bereich zu den führenden Fünf-Sterne Beach Resorts Griechenlands. Die Anlage verfügt über eine ruhig gelegene, hoteleigene Privatbucht mit Sandstrand und bietet modernste Hotelarchitektur in traumhaft schöner Landschaft. Mehr auf: www.daioscove.com

