drivenbytomorrow: Mercedes-Benz bei der Bread&&Butter by Zalando

Zukunftsweisende Inspirationen bietet Mercedes-Benz bei der Bread&&Butter by Zalando – The Pop-Up of Style and Culture (B&&B) - vom 31. August bis 2. September in der Arena Berlin. Unter dem Claim #drivenbytomorrow setzt der offizielle Fahrzeugpartner der B&&B Akzente hinsichtlich Lifestyle, Musik und weiblicher Power. Internationale Stars und starke Frauen wie IAMDDB und Jarreau Vandal, DJ-Nachwuchstalent SAYAA und die Models und Influencer Juliette Mainx, Alyssa Cordes und Vanelli Melli sorgen auf dem Mercedes-Benz Brand Pop-Up für einen unverwechselbaren Spirit. Die Besucher der B&&B erwarten zudem Hoodies in limitierter Auflage des Jungdesigners Chelo (THATBOII) - und als Hauptgewinn eine neue Mercedes-Benz A-Klasse. Ein Paneltalk mit Influencern aus Berlin, kuratiert von She’s Mercedes und Refinery29, widmet sich der Frage, wie man sein Social Media Profil für potenzielle Arbeitgeber attraktiv gestalten kann.



„Driven“, ‚angetrieben‘ von aktuellen Trends und Ideen präsentiert sich Mercedes-Benz bei der diesjährigen Bread&&Butter, die ein urbanes Erlebnis bietet, zu dem Workshops, Podiumsgespräche, herausragende Musikinterpreten und ausgewähltes Street Food aus Berlin gehören. Mercedes-Benz trägt dazu mit den Live-Auftritten von IAMDDB und Jarreau Vandal und der Musik von SAYAA bei. IAMDDB aus Manchester gilt als eines der aufsteigenden Rap-Talente aus Großbritannien. Trap und Soul sind ihre musikalischen Wurzeln, Urban-Jazz ist ihre Leidenschaft. Jarreau Vandal aus Amsterdam macht aus synthetischen Klängen, Schallwellen und eingängigen Beats schillernde Kompositionen. Ebenfalls auf dem Mercedes-Benz Brand Pop-Up zu erleben ist SAYAA, DJ-Nachwuchstalent aus Stuttgart, deren Sets auf unkonventionelle Weise Future Beats mit HipHop, Funk & Electronica vereinen vereinen.



Maßgebliche Trends im Blick hat Mercedes-Benz auch beim Paneltalk. „She`s Mercedes“, eine Initiative von Mercedes-Benz mit dem Ziel, Frauen zu inspirieren, zu vernetzen und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu entfalten, kuratiert zusammen mit dem angesagten Portal für Frauen, Refinery29, ein Gespräch zwischen Influencern. Der Talk wird sich um Veränderungen im Berufsleben durch Social Media drehen – zum Beispiel darum, wie man sein Instagram-Profil so anlegt, dass es auch für künftige Arbeitgeber attraktiv ist.



Darüber hinaus machen attraktive Gewinne den Mercedes-Benz Brand Pop-Up auf der B&&B zu einem stets lohnenden Anlaufpunkt. Das ganze Event über ist ein Hoodie der limitierten Special Edition von Chelo (THATBOII) zu gewinnen – an jedem Tag in einer anderen Farbe. Der Jungdesigner, DJ und Produzent Chelo hat diesen Hoodie exklusiv für Mercedes-Benz auf der B&&B entworfen. Zu gewinnen sind ferner individualisierte Caps. Das Highlight ist die Chance, eine neue Mercedes-Benz A-Klasse zu gewinnen – und so #drivenbytomorrow ganz real zu erfahren.



Über „She’s Mercedes“



„She’s Mercedes“ ist eine Initiative, mit der sich Mercedes-Benz im Rahmen seiner Strategie „Best Customer Experience“ seit 2015 gezielt an Frauen richtet. Mit der Inspirationsplattform She’s Mercedes tritt Mercedes-Benz in einen intensiveren Dialog mit Frauen und will damit die Relevanz der Marke für die Zielgruppe deutlich erhöhen. Die holistische Initiative umfasst Networking Events, eine Website und Online-Community (www.mercedes.me/she), einen Newsletter (newsletter.shesmercedes.de) sowie ein Magazin. Darüber hinaus möchte Mercedes-Benz mit neuen Services und Mobilitätsdienstleistungen ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen rund um Mobilität eingehen.



Termine auf dem Mercedes-Benz Brand Pop Up





Freitag, 31. August, 15 bis 16 Uhr: Paneltalk von She’s Mercedes mit Refinery29: „How Social Media Boots Your Career“

Freitag, 31. August, 17 bis 18 Uhr: DJ Set Jarreau Vandal

Samstag, 01. September, 17 bis 18 Uhr: IAMDDB live

Sonntag, 02. September 17 bis 18 Uhr: DJ Set SAYAA

Limitierter Hoodie an allen Eventtagen

Individualisierte Mercedes-Benz Cap an allen Eventtagen

Teilnahme am Gewinnspiel für eine Mercedes-Benz A-Klasse an allen Eventtagen





Links zur B&&B



Teilnahme am Mercedes-Benz Gewinnspiel unter:

www.mb4.me/winamercedes



Programm Mercedes-Benz Brand Pop-Up auf der B&&B

www.mercedes-benz.de/breadandbutter



Mehr zu den Kampagnengesichtern von Mercedes-Benz #drivenbytomorrow auf ihren eigenen Kanälen:

https://www.instagram.com/vanellimelli/

https://www.instagram.com/alyssa_cor/

https://www.instagram.com/juliettemainx/



Tickets für die Bread&&Butter unter:

breadandbutter.com/tickets



Alle Infos zur Bread&&Butter unter:

breadandbutter.com



Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind im Internet verfügbar: www.media.daimler.com und www.mercedes-benz.com



Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) steuert von seiner Zentrale in Berlin den Vertrieb und Service der Marken Mercedes-Benz, smart und FUSO in Deutschland. Mit 1.150 Mercedes-Benz, smart und FUSO Vertriebs- und Servicestützpunkten bietet der MBVD seinen Kunden ein bundesweit dichtes Betreuungsnetz.

