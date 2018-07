Neuer Name: Daimler Financial Services AG wird Daimler Mobility AG

Bodo Uebber, Vorstand der Daimler AG für Finanzen & Controlling und Daimler Financial Services: „Daimler Financial Services AG wird ab 2019 Daimler Mobility AG heißen. Denn in unserem Geschäftsfeld finanzieren wir Mobilität, versichern wir Mobilität und setzen mit dem neuen Namen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität.“

Bereits 23,5 Millionen Kunden nutzen weltweit Mobilitätsdienste von Daimler.

Klaus Entenmann, Vorstandsvorsitzender Daimler Financial Services: „Wir haben den Wandel zum Mobilitätsanbieter mit vollem Tempo vorangetrieben. Experten rechnen damit, dass in der nächsten Dekade dreistellige Milliarden-Umsätze in diesem Markt erzielt werden. Daimler wird hier eine entscheidende Rolle spielen.“





Die Daimler Financial Services AG plant, noch im ersten Halbjahr 2019 zu Daimler Mobility AG umzufirmieren. Das Geschäftsfeld Daimler Financial Services, dem rund 13.000 Mitarbeiter zugeordnet sind, steht mit Services wie car2go, moovel und mytaxi/Intelligent Apps* bereits heute für die Mobilitätsangebote innerhalb des Daimler-Konzerns. Im Juni nutzten weltweit 23,5 Millionen Kunden diese und andere Services. Daneben ist der Geschäftsbereich an digitalen Mobilitätsangeboten wie Flixbus, Taxify, Turo oder Via beteiligt.



Im zweiten Quartal 2018 setzte das Geschäftsfeld Daimler Financial Services sein Wachstum weiter fort. Weltweit wurden 501.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge im Wert von 18,3 Mrd. € abgeschlossen, das sind 2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Portfolio von Daimler Financial Services umfasste Ende Juni mehr als 5 Mio. Fahrzeuge; das entspricht einem Vertragsvolumen von 146,7 Mrd. € und damit einem Anstieg von 5% gegenüber dem Jahresende 2017. Im Versicherungsgeschäft vermittelte Daimler Financial Services im zweiten Quartal 579.000 Verträge (+11%).



„In unserem Geschäftsfeld finanzieren wir Mobilität, versichern wir Mobilität und setzen mit dem neuen Namen ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität. Gleichzeitig bleiben Finanzdienstleistungen elementarer Bestandteil unseres Geschäftsfelds“, so Bodo Uebber, Vorstand der Daimler AG für Finanzen & Controlling und Daimler Financial Services.



Projekt Zukunft: Flexiblere und fokussiertere Einheiten



Das Geschäftsfeld Daimler Financial Services hat sich mit seinen Geschäftsmodellen in den letzten Jahren von einem Auto-Finanzierer zu einem integrierten Mobilitätsanbieter entwickelt: die Palette reicht von Finanzierung und Leasing über Flottenmanagement und Versicherungen bis hin zu digitalen Lösungen für Zahlungsabwicklung (Mercedes pay) sowie verschiedenste App-basierte Services wie u.a. moovel, car2go oder mytaxi.



„Mit der Umbenennung der Daimler Financial Services AG in Daimler Mobility AG verdeutlichen wir unseren Wandel des Geschäftsfelds zu einem Mobilitätsdienstleister“, sagt Klaus Entenmann, Vorstandsvorsitzender Daimler Financial Services: „Unsere Mobility Services werden inzwischen von 23,5 Millionen Kunden genutzt. Experten rechnen damit, dass in der nächsten Dekade dreistellige Milliarden-Umsätze in diesem Markt erzielt werden. Daimler wird hier eine entscheidende Rolle spielen.“



Die Umbenennung des Namens der Daimler Financial Services AG erfolgt im Rahmen von Projekt Zukunft, der strategischen Neuorientierung des Daimler-Konzerns.



Andere Unternehmen des Geschäftsfelds Daimler Financial Services, wie zum Beispiel die Mercedes-Benz Bank AG in Deutschland, Mercedes-Benz Financial Services USA oder Mercedes-Benz Auto Finance China, bleiben unverändert dem Geschäftsfeld zugeordnet und führen ihre erfolgreich in den Märkten etablierten Markennamen fort.



Daimler Mobility AG spielt eine bedeutende Rolle bei CASE



Im Rahmen der Daimler-Unternehmensstrategie CASE kommt der zukünftigen Daimler Mobility AG eine entscheidende Rolle zu. Bereits heute ermöglichen reine Elektroflotten von car2go Kunden in Metropolen wie Madrid, Amsterdam oder Stuttgart, Elektromobilität aus dem Hause Daimler zu erleben.



Gleichzeitig investiert das Unternehmen intensiv in autonomes Fahren. In der zweiten Jahreshälfte 2019 werden Bosch und Daimler Kunden auf ausgewählten Strecken in einer kalifornischen Metropole einen Shuttle-Service mit automatisierten Fahrzeugen anbieten. Als Betreiber dieser Testflotte und des App-basierten Mobilitätsservices ist das Daimler Financial Services-Unternehmen Daimler Mobility Services vorgesehen. Das Pilotprojekt wird zeigen, wie Mobilitätsservices wie Carsharing (car2go), Ride-Hailing (mytaxi) und multimodale Plattformen (moovel) intelligent verbunden werden können, um so die Zukunft der Mobilität zu gestalten.



23,5 Mio. Kunden: Mobilitätsservices wachsen stark



Das Mobilitätsportfolio von Daimler Financial Services zählte mit car2go, moovel, mytaxi /Intelligent Apps* zum 30. Juni 2018 rund 23,5 Mio. Kunden. Die Anzahl der Transaktionen erreichte im zweiten Quartal in mehr als 110 Städten weltweit 42,4 Mio. Das entspricht einem Plus von 61% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



car2go verzeichnet zum Monatsabschluss Juni 3,2 Millionen Nutzer weltweit (23% im Vgl. zum Vorjahr). moovel wächst um 71% (5 Millionen Kunden). Mit der strategischen Neuausrichtung im Ride-Hailing-Segment zählen die Anbieter mytaxi /Intelligent Apps* zusammen 15,3 Millionen Kunden (70% im Vgl. zum Vorjahr).



Diese stark wachsenden Angebote wird Daimler Financial Services, die Zustimmung der Kartellbehörden vorausgesetzt, in das geplante Mobilitäts-Joint-Venture mit BMW einbringen. Ende März hatten Daimler und BMW eine strategische Partnerschaft verkündet.



*: Ride-Hailing-Group: mytaxi und Intelligent Apps GmbH mit beat, Clever Taxi und Chauffeur Privé.



