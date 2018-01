MBFW mit neuem Konzept gestartet

Das neue Konzept für die Mercedes-Benz Fashion Week (MFBW) ist aufgegangen. Vom 15. bis 17. Januar zeigten zehn Designer ihre Herbst/Winter 2018 Kollektionen im ewerk in Berlin Mitte. Kern der Neuausrichtung ist die Rückbesinnung auf den Fokus Mode und ein umfassendes Digitalisierungskonzept, das die Öffentlichkeit mit einbezieht. Darüber hinaus präsentierte Mercedes-Benz den FASHION HAB mit dem Fashion Council Germany (FCG) in der Halle am Berghain und verband durch einen Shuttle-Service die einzelnen Plattformen der Fashion Week miteinander.



Ausgerichtet am aktuellen Bedarf der Modeszene und mit Blick auf die jüngsten Veränderungen der Berliner Modewoche hat Mercedes-Benz sein Engagement in der Hauptstadt weiter aufgefächert. Die von Mercedes-Benz initiierte MBFW wurde in der Folge als klassisches Schauenformat umgesetzt. Im ewerk, einer historischen Location im Herzen der Stadt, zeigten Dawid Tomaszewski, Ivanman, Ewa Herzog, Cashmere Victim, Riani, Sportalm Kitzbühel, Irene Luft, Maisonnoée, Bogner sowie das österreichische Label Callisti auf Einladung von Mercedes-Benz und ELLE.



„Berlin ist der mit Abstand größte und wichtigste Modestandort im deutschsprachigen Raum, und wir glauben fest an seine Relevanz und sein Potenzial“, so Katja Ohly-Nauber, Leiterin Marketing-Kommunikation Mercedes-Benz Cars Deutschland. „Neben unseren Engagements auf den Modemessen PREMIUM und Panorama ist es uns mit der MBFW gelungen, einen erfolgreichen Relaunch für unser Schauenformat in neuer Location umzusetzen. Wir werden die neu ausgerichtete Mercedes-Benz Fashion Week bis zur zweiten Ausgabe im Juli konstant weiterentwickeln, um die verschiedenen Facetten der Berliner Modeszene zu unterstützen.“



Um die Veranstaltung nicht nur Einkäufern, Opinion Leadern und Modejournalisten zugänglich zu machen, sondern auch die breite Öffentlichkeit aufmerksamkeitswirksam anzusprechen, setzte Mercedes-Benz verstärkt auf die digitalen Kanäle. Alle Schauen, Hintergrundinformationen und Backstage Impressionen aus dem ewerk wurden als tagesfüllendes Public Screening übertragen und liefen auf der Veranstaltungswebseite www.mbfw.berlin und den Online-Kanälen von Mercedes-Benz im Livestream. Auch auf Instagram konnten Modeinteressierte auf dem Profil @mbfw.berlin die MBFW rund um die Uhr verfolgen.



Ein weiterer Höhepunkt war die Show von Damir Doma auf dem FASHION HAB presented by Mercedes-Benz in der Halle am Berghain, einer Initiative des FCG. Der deutschstämmige Designer zeigte nach mehreren Saisons in Paris und Mailand seine neue Kollektion exklusiv an der Spree. Zudem präsentierten in Kooperation mit der Camera Nazionale della Moda die deutschen Designer Benu Berlin und Last Heirs sowie die italienischen Designer Davide Grillo und Bav Tailor ihre Kollektionen in einer Installation.



Exklusive Blicke hinter die Kulissen des Mercedes-Benz Mode-Engagements bieten die Social-Media-Kanäle Instagram unter @MercedesBenzFashion, @mbfw.berlin und Twitter: @MBFWOfficial.

