Hey Mercedes - schön, Dich hier zu treffen!

Eine Probefahrt mit dem Wunschauto war noch nie so nah – nämlich mitten in der eigenen Stadt, voll im Alltagsleben. Die diesjährige Roadshow des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland lädt an verschiedenen Standorten dazu ein, sich über neue Technologien zu informieren, entspannt bei einem Kaffee zu verweilen – oder das persönliche Mercedes-Benz Wunschmodell unkompliziert bei einer Probefahrt zu testen. Noch bis Oktober 2018 gastiert die Mercedes-Benz Roadshow in 17 deutschen Städten.



Im Mittelpunkt der #HeyMercedes Roadshow steht die neue Mercedes-Benz A-Klasse. Erlebbar ist der neue Star der Kompaktklasse bei der Roadshow sogar schon, bevor man einsteigt: durch die neue Augmented Reality App Mercedes cAR, die es ermöglicht, das Wunschfahrzeug lebensecht auf jedem Endgerät zu entdecken und zu konfigurieren. Auch ein spielerisch-technischer Zugang zur Elektromobilität eröffnet sich auf dem Roadshow Set Up: Mittels eines „Electric Dance“ laden die Besucher einen speziell konzipierten Raum mit Energie auf und verbinden so Spaß mit informativem Input.



Ziel der unternehmensweiten Initiative She’s Mercedes ist es, Frauen weltweit eine Plattform zu bieten, sich gegenseitig auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig bringt Mercedes-Benz Frauen die Markenwelt näher und lernt ihre Bedürfnisse und Wünsche rund um Mobilität besser kennen, um diesen besser gerecht werden zu können. Auch die Roadshow legt großen Wert auf die Ansprüche, die Frauen an moderne Mobilität haben. Jede Besucherin, die sich als Fahrerin an einer Probefahrt teilnimmt, wird zweifach belohnt: mit dem Mercedes-Fahrerlebnis und einem edlen Präsent. Zusätzlich können die Besucherinnen der Roadshow bei einem Gewinnspiel unter anderem den Eintritt zum Wanderlust Festival mit attraktiven Yoga- und Meditationssessions gewinnen. Im „Le Journelles Marché“ Raum, der wohnliches Design auf die Roadshow bringt, kann man sich modisch und ästhetisch inspirieren lassen.



Neben der neuen Mercedes-Benz A-Klasse stehen den Besuchern der Roadshow weitere aktuelle Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und smart zur Probefahrt zur Verfügung, inklusive verschiedener Elektro-Modelle und Plug-in-Hybride. Zu erleben sind zum Beispiel der Mercedes-Benz GLC, die Mercedes-Benz C-Klasse, die Mercedes-Benz X-Klasse oder die Mercedes-Benz G-Klasse. Die Roadshow Events finden in ganz Deutschland statt - unter anderem in Düsseldorf, Hannover, Travemünde, Leipzig und Stuttgart. Das Startevent fand im Rahmen des Formel E Rennens „E-Prix“ in Berlin statt.



Über „She’s Mercedes“



„She’s Mercedes“ ist eine Initiative, mit der sich Mercedes-Benz im Rahmen seiner Strategie „Best Customer Experience“ seit 2015 gezielt an Frauen richtet. Ziel ist es, die Marke mit dem Stern bis 2020 als die attraktivste Premium-Automobilmarke für Frauen zu etablieren und den Anteil weiblicher Kunden zu erhöhen. Mit der Inspirationsplattform She’s Mercedes tritt Mercedes-Benz in einen intensiveren Dialog mit Frauen und will damit die Relevanz der Marke für die Zielgruppe deutlich erhöhen. Die holistische Initiative umfasst exklusive Networking Events sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Mercedes-Benz Plattformen, eine Website und Online-Community (www.mercedes.me/she) sowie ein Magazin. Darüber hinaus möchte Mercedes-Benz mit neuen Services und Mobilitätsdienstleistungen ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen rund um Mobilität eingehen.



Die Geschichten starker Frauen rückt der neue She’s Mercedes Newsletter in den Fokus. Der She’s Mercedes Newsletter schafft einen Ort zum offenen Austausch von Ideen und präsentiert einmal im Monat eindrucksvolle Porträts, spannende Homestories und inspirierende Interviews, zusammengestellt von den Autorinnen aus dem She’s Mercedes Netzwerk. Für den Newsletter registrieren kann man sich unter: https://newsletter.shesmercedes.de/#



Alle Daten und Locations der Roadshow unter: www.mercedes-benz.de/roadshow



Die Umsetzung der #HeyMercedes Roadshow erfolgt durch die AVANTGARDE Gesellschaft für Kommunikation mbH.



Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind im Internet verfügbar: www.media.daimler.com und www.mercedes-benz.com



Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) steuert von seiner Zentrale in Berlin den Vertrieb und Service der Marken Mercedes-Benz, smart und FUSO in Deutschland. Mit rund 1.100 Mercedes-Benz, 390 smart sowie 180 FUSO Vertriebs- und Servicestützpunkten bietet der MBVD seinen Kunden ein bundesweit dichtes Betreuungsnetz.

