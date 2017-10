ENERGIZING Komfortsteuerung: Wie die neue S-Klasse den Löwen bändigt

Die S-Klasse als Flaggschiff der Marke Mercedes-Benz war in ihrer langen, prestigeträchtigen Geschichte immer technologischer Vorreiter in der Automobilbranche. Auch die neue Generation der Luxus-Limousine vereint wegweisende Technologien mit bislang unerreichtem Fahrkomfort. Im Mittelpunkt der digitalen Kampagne „Feel Intelligent Drive“ steht das einmalige Zusammenspiel verschiedener Komfortsysteme. Im Fahrbetrieb kann per Knopfdruck Klimatisierung, Duft, Licht, Musik und Sitz-Massage der momentanen Stimmung angepasst und so das Wohlbefinden gesteigert werden. Die Videofunktion kann im Standbetrieb aktiviert werden und trägt zusätzlich zur Entspannung bei. „ENERGIZING Komfortsteuerung“ heißt die neueste Errungenschaft der S-Klasse. Wie überzeugend diese Funktion wirkt, zeigt der Film „Leon“, der ab 15. Oktober in den sozialen Medien zu sehen ist. In humorvollen Bildern zeigt er, wie selbst ein schlecht gelaunter „Business-Löwe“ durch die neue Komfortsteuerung zum friedlich schnurrenden Kätzchen gebändigt wird. Die ENERGIZING Komfortsteuerung ist als Ausstattung seit September 2017 zum Preis von 238 Euro* erhältlich.



„Mit der Kampagne inszenieren wir die Neuausrichtung der Marke Mercedes-Benz. Diese stellt konsequent den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt und ist damit ein weiterer Beleg für den Fokus der Marke auf „Human Centered Innovation“, so Natanael Sijanta, Leiter Marketing Kommunikation Mercedes-Benz Pkw. „Kein Fahrzeug der Luxus-Klasse präsentiert sich momentan so intelligent wie die neue S-Klasse. Wie neueste, intelligente Technologien die Ansprüche von Fahrer und Beifahrer perfekt erfüllen, zeigen wir auf unterhaltsame und zum Schmunzeln anregende Art und Weise mit „Feel Intelligent Drive“.



Im Film tritt ein Löwe als Metapher für ein Alpha-Tier der Business-Welt auf. Zu sehen ist der Chef eines jungen Unternehmens. Sein Tag verläuft alles andere als erfolgreich. Immer wieder passieren kleinere Missgeschicke, die dafür sorgen, dass seine Stimmung zunehmend schlechter wird. Gestresst und alles andere als gut gelaunt steigt er am Ende eines langen Arbeitstages in die neue S-Klasse. Darin erlebt er die Wirkung der ENERGIZING Komfortsteuerung Features. Ein Knopfdruck genügt, die schlechte Laune des Löwen verfliegt und er entspannt sich. Es beginnt eine Fahrt durch die Nacht, an deren Ende er mit bester Laune zuhause ankommt. Der Stress des Tages ist verflogen – dank des individuellen Wellness Erlebnis an Bord der S-Klasse.



Der Film ist unter http://mb4.me/KingOfTheCityJungle zu sehen. Print-Anzeigen runden die Kampagne ab. Verantwortlich für Konzeption und Kreation der Kampagne ist die Mercedes-Benz Stammagentur antoni (Berlin). Weiter Beteiligte sind die Produktionsfirma Markenfilm (Hamburg), Cut & Run (London), Framestore (London) und Yessian Music (Hamburg).



*Unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland inkl. 19% MwSt.

