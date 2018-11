Länger schlafen dank richtiger Schlafbekleidung

08.11.18

Australische Forscher haben herausgefunden, dass sich der Schlaf um bis zu 15 Minuten verlängert, wenn der Pyjama aus Wolle anstatt Baumwolle besteht. Das Material wirkt sich nicht nur darauf aus, wie schnell Menschen einschlafen, sondern wie gut sie schlafen. Die neue Sleepwear Linie von dagsmejan setzt genau da an und verbessert mit einem neuartigen Nattwarm® Gewebe die Schlaf- sowie Lebensqualität.



Die Körpertemperatur hat einen hohen Einfluss auf das Schlafverhalten. Das belegen verschiedene Studien. Die richtige Schlafbekleidung kann einen entscheidenden Beitrag leisten, die Schlafqualität dauerhaft zu verbessern. Sie hält den Körper während der Ruhephase konstant im idealen Temperaturbereich. „Wolle reguliert die Temperatur effektiver, indem sie den Körper in der sogenannten thermischen Wohlfühlzone hält. Aus diesem Grund schläft man nicht nur schneller ein und länger durch, sondern hat auch einen tieferen, erholsameren Schlaf“, erklärt Dr. Paul Swan, Wissenschaftler an der Universität Sydney.



Stay Warm – Die innovative Sleepwear Linie von dagsmejan



Das Schweizer Sleepwear Label dagsmejan vereint in der Stay Warm Collection die besten natürlichen Fasern. Nattwarm® bietet größtmöglichen Schlafkomfort und angenehme Wärme. Der Mix aus feinster Merinowolle sowie smarter Tencel-Faser überzeugt durch ein softes, bequemes Finish und garantiert maximale Feuchtigkeitskontrolle.



Merino-Fasern absorbieren 35 % ihres eigenen Gewichtes an Wasser, bevor sie sich feucht anfühlen. Tencel weist eine um 50 % bessere Feuchtigkeitsregulierung als Baumwolle auf. Synthetischen Gewebe hinterlassen bereits nach 7 % ein nasses Gefühl auf der Haut. Zudem ist wissenschaftlich erwiesen, dass Nattwarm® Gewebe doppelt so weich und vier Mal atmungsaktiver ist als Baumwolle.





