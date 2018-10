Jetzt neu bei KARKALIS COMMUNICATIONS: Innovative Sleepwear von Dagsmejan

05.10.18

Na, gut geschlafen? Wenn nicht, haben wir die Lösung: Dagsmejan. Die neue Schlafinnovation aus der Schweiz, die für einen guten, erholsamen Schlaf sorgt.



„Unser Ziel ist es, Frauen sowie Männern mit unserer innovativen Sleepwear zu einem besseren Schlaf und somit zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür jetzt tatkräftige Unterstützung von KARKALIS COMMUNICATIONS bekommen. Mit PR-Strategien und Influencer Relations in der DACH-Region werden wir unsere Marke gemeinsam weiter nach vorne bringen”, so Dagsmejan Mitbegründer und CEO Andreas Lenzhofer.



Cleanes Understatement im modernen Scandi-Chic

Auch optisch können sich die zeitlos-modernen Looks von Dagsmejan, die es für Frauen und Männer gibt, sehen lassen. Nicht umsonst wurde das Label 2018 bereits mit dem Silver-Award von A`Design ausgezeichnet. Im Fokus stehen elegante Uni-Styles in frischen Pastelltönen und klassischen Farben wie Schwarz, Grau oder Dunkelblau, die es in den Größen S bis 2XL gibt. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt: ein feminines Night-Dress liegt preislich beispielsweise bei 89,00 €, T-Shirts kosten 69,00 €, lange Hosen und Langarmshirts 79,00 €.



Damit Nachts nichts zwickt oder kratzt, hat Dagsmejan auf alles verzichtet, was irgendwie den Schlaf stören könnte. Um Reibungspunkte auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es zum Beispiel keine Knöpfe oder Etiketten. Die Nähte sind extra flach und der Stretch-Stoff ist besonders dehnfähig, damit nichts einengt. Außerdem gibt es nahtlos integrierte Ventilationszonen, die - zusätzlich zur Faser - die Körpertemperatur regulieren.



Aber was genau macht Dagsmejan nun eigentlich so besonders?

Der Clou ist die patentierte Hightech-Naturfaser Nattwell®, die das Schweizer Sleepwearlabel gemeinsam mit renommierten Materialwissenschaftlern, Textilingenieuren sowie Schlafforschern entwickelt hat. Sie absorbiert die vom Körper abgegebene Wärme wie auch Feuchtigkeit und gibt sie durch Diffusion nach außen ab. Dadurch fühlt sich der Stoff, ein komfortables Micro-Modal-Gemisch, jederzeit weich, geschmeidig und angenehm trocken an. Darüber hinaus gewährleisten die besonderen Funktionen der Faser, dass der schlafende Körper die ganze Nacht über im idealen Temperaturbereich bleibt. Das ist wichtig, weil die ideale Körpertemperatur für einen guten, erholsamen Schlaf von entscheidender Bedeutung ist.



Hightech aus der Natur, nachhaltig produziert

Kaum zu glauben, dass die Basis für so viel Funktion und Komfort einfaches Buchenholz ist. Aber genau das ist es, woraus die neue Faser Nattwell® besteht. Solides Buchenholz aus dem Alpenraum wird in Österreich zu Garn weiterverarbeitet. Nach der Veredelung in der Schweiz, wird es wieder in Österreich zu einem Stoff verarbeitet. Aus diesem werden dann Kleidungsstücke in Portugal gefertigt. Herstellung und Produktion finden also komplett in Europa statt und entsprechen den höchsten Ökotex-Standards. Erhältlich ist Dagsmejan Schlafbekleidung aktuell im firmeneigenen Onlineshop sowie in über 30 Schlafund Bettenfachgeschäften in Deutschland, Österreich, England und der Schweiz. Auch das Schweizer Grand Resort Bad Ragaz, das zu den führenden Wellness- & Health Resorts Europas zählt, führt die Dagsmejan Schlafbekleidung als Ergänzung zu seinen Wellbeing und Medical Health Angeboten.

