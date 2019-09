Pressemitteilung BoxID: 768671 (Dänemarks offizielle Tourismuszentrale)

"Odsherred Grand Cru" - Dänemarks Speisekammer lädt zum Festessen

Einwöchiges Foodfestival "Odsherred Grand Cru" mit Herbstmarkt, Führungen und Kostproben vom 14. bis 19. Oktober in Nordwestseeland

Kopenhagens Gourmetköche bedienen sich hier, Feinschmecker aus ganz Dänemark schätzen ihre Produkte ohnehin: Die Region Odsherred im Nordwesten der dänischen Insel Seeland gilt als Dänemarks Speisekammer und beliebter Lieferant für die Sterneküche. Insbesondere das Gemüse vom Lammefjord gilt landesweit als Maßstab für ausgezeichnete Rohwaren.



Die jährlich stattfindende „Odsherred Grand Cru“-Festwoche mit Foodfestival und Herbstmarkt bietet Besuchern die Möglichkeit, die ausgezeichneten Produkte der Region vor Ort zu testen. Das Programm des diesjährigen Festivals vom 14. bis 19. Oktober ist mit vielen Führungen und Workshops aber darüber hinaus auch eine Art Feinschmecker-Weiterbildung.



Beliebte Eröffnungsveranstaltung des Odsherred Grand Cru ist die Wahl der Möhre und der Kartoffel des Jahres am 14. Oktober. Auf dem großen Herbstmarkt in Nykøbing/Sjælland werden zudem am 15. Oktober nicht nur lokale Produkte wie Gemüse, Fisch, Bier, Wein und Hochprozentiges gehandelt. Besucher lernen beispielsweise auch, wie man Gemüse fermentiert oder Fisch und Wild fachgerecht zubereitet. Am 16. und 17. Oktober wiederum ist Tag der offenen Tür bei den Produzenten und Höfen der Region. Und wer sein Wissen vertiefen möchte, geht auf „Lammefjord-Safari“ oder auf eine „Pilzsammel-Tour“ mit Guide. Das große Geschmacksfinale des Festivals bestreiten schlussendlich sechs Restaurants der Region, darunter das Sterne-Restaurant Schloß Dragsholm. Diese servieren vom 17. bis 19. Oktober Menüs, in denen die Grand Cru-Gewinnergemüse im Mittelpunkt stehen.



Weitere Informationen:



www.visitodsherred.de

