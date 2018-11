Eines der schönsten Ferienhäuser Europas liegt in Dänemark

21.11.18

Nur 20 Meter vom Strand thront es hoch oben auf einer Düne: Bei der jährlichen Vergabe der „Holiday Home Awards“ kürte die Branchenvereinigung European Holiday Home Association (EHHA) das Ferienhaus „Blånæs” in Nordjütland zu einem der schönsten Strand-Ferienhäuser Europas (Kategorie „Best Holiday Home Beach House“). „Blånæs” liegt auf einem 26.500 Quadratmeter großen Strandgrundstück im Badeort Løkken an der dänischen Nordsee. Der ehemalige dänische Ministerpräsident Thomas Madsen-Mygdal ließ das 6-Personen-Haus einst in den 20er Jahren erbauen. Heute können Urlauber das luxuriöse Ferienhaus Nr. 550 mieten. Weitere Informationen und Buchungen über www.feriepartner.de.



Typisch dänisch: Keine andere Urlaubsform ist so „urdänisch“ wie der Ferienhausurlaub. Mehr als 12.2 Millionen Ferienhausübernachtungen pro Jahr allein von deutschen Gästen – von rund 15.2 Millionen Übernachtungen deutscher Gäste insgesamt – sprechen für sich (Zahlen 2017). Anders gesagt: Rund 80 Prozent aller deutschen Übernachtungen in Dänemark sind Ferienhausübernachtungen. Der Ferienhausurlaub hat in Dänemark eine lange Tradition. So gibt es inzwischen mehr als 200.000 Ferienhäuser in Dänemark, rund 45.000 davon können Urlauber mieten. Die meisten dieser Ferienhäuser liegen in Meeresnähe an Nord- und Ostsee.







