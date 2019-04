Pressemitteilung BoxID: 749203 (Dänemarks offizielle Tourismuszentrale)

Ein Wasserschloss als Kulisse: Ostseeinsel Fyn lädt zum Heartland-Festival

Park trifft Pop – und Weltkultur: Vom 30. Mai bis 01. Juni wird die Parklandschaft rund um das Wasserschloss Egeskov auf Fyn zum vierten Mal zur Bühne des Heartland Festivals. Drei Tage lang stehen beim internationalen Kulturevent auf der dänischen Ostseeinsel Musik und bildende Kunst, intensive Podiumsdiskussionen und Gourmeterlebnisse auf Michelin-Niveau auf dem Programm. Das genreübergreifende Festival heißt in diesem Jahr internationale Stars wie Charlotte Gainsbourg, Solange, The Smashing Pumpkins, Kris Kristoffersen, Jonathan Frantzen oder Vivienne Westwood auf seinen Bühnen willkommen.



Das Heartland-Festival lebt von seiner bunten Mischung verschiedener Genres. Zu Gast auf den Bühnen im Park des Renaissanceschlosses Egeskov sind dabei internationale ebenso wie nationale Musikstars. Die Festivalreihe Heartland Talks wiederum setzt auf Hintergrundgespräche und -diskussionen zu politischen, gesellschaftlichen oder philosophischen Themen. Installationen und Performances unter freiem Himmel bieten zudem Inspiration für Fans von Gegenwartskunst. Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals sind kulinarische Erlebnisse. Für das Menü des traditionellen „Heartland Banquet“ zeichnen sich in diesem Jahr die Chefs des Michelin-gekrönten Restaurant Kadeau aus Kopenhagen und Bornholm verantwortlich. Noch mehr kulinarische Impressionen verspricht „Tasteland“, in dessen Rahmen regionale Erzeuger von Fyn zu Kostproben und Workshops laden. Abends tischen dann die Spitzenköche der Restaurantvereinigung Gastro Fyn ein lokales 5-Gänge-Menü auf. Das Heartland-Festival ist neben all den kulturellen und kulinarischen Highlights aber auch ein Event für die ganze Familie: Die jüngsten Festivalbesucher kommen beim Kidsprogramm „Hjerteland“ auf ihre Kosten.



Ein Tagesticket für das Heartland-Festival kostet für Erwachsene umgerechnet rund 132,- Euro. Das 3-Tage-Ticket ist für rund 267,- Euro erhältlich. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zahlen 40,- bzw. 92,- Euro Eintritt. Pünktlich zum Festival steht die Heartland App 2019 auf iTunes und Google Play mit Programm, Tipps und Infos zum Download bereit.



Das auf tausend Eichenpfählen erbaute Egeskov gilt als das besterhaltene Wasserschloss Europas. Schloss, Schlosspark und Sammlungen sind für Besucher in der diesjährigen Sommersaison vom 27. April bis 20. Oktober geöffnet.



Weitere Informationen:



www.heartlandfestival.dk/english



www.egeskov.dk/de



www.visitfyn.de

