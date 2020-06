Pressemitteilung BoxID: 802898 (Dänemarks offizielle Tourismuszentrale)

Dänemark öffnet jetzt auch für Übernachtungen in Kopenhagen

Dänemark öffnet seine Grenze für Urlauber aus Deutschland zum 15. Juni und erlaubt nun auch Übernachtungen in Kopenhagen und der Gemeinde Frederiksberg / Mindestaufenthaltsdauer von sechs Nächten bleibt

Am Montag, 15. Juni, öffnet Dänemark seine Grenzen für Urlauber aus Deutschland. Bei der Verkündung der Grenzöffnung vor zwei Wochen beschränkte die dänische Regierung den Urlaub noch auf Aufenthalte außerhalb Kopenhagens und der Gemeinde Frederiksberg. Diese Beschränkung hebt die dänische Regierung nun auf und erlaubt damit ab kommender Woche auch touristische Übernachtungen in der Hauptstadt. Durch die Öffnung Kopenhagens für Übernachtungen sind jetzt nicht mehr nur städtische Tagesausflüge, sondern auch Kombinationen von Küsten- und Stadturlaub oder reine Stadturlaube in Dänemark möglich. Bestehen bleibt die Mindestdauer von sechs Übernachtungen als Bedingung für die Einreise. Ein gültiger Buchungsbeleg ist an der Grenze vorzulegen.



Platz und Freiheit in der Natur sind für viele die wichtigsten Gründe für einen Dänemarkurlaub. Neben Strand-, und Outdoor-Aktivitäten genießen deutsche Gäste aber auch die Kultur der dänischen Hauptstadt. Beides ist jetzt in vollem Umfang wieder möglich – natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßgaben. Geschäfte, Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, kulturelle Einrichtungen wie Museen, Kunsthallen, Theater und Kinos sowie Freizeitparks, Aquarien, Zoos und botanische Gärten sind in ganz Dänemark im Zuge der Lockerung der Corona-Maßnahmen bereits wieder geöffnet.



In Dänemark gilt keine Maskenpflicht. Im öffentlichen Raum gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1 Meter. Es gilt ein Versammlungsverbot von mehr als 50 Personen im öffentlichen und privaten Raum.



Informationen zu Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie sicherem Reisen in Dänemark:



www.visitdenmark.de/coronavirus und www.visitdenmark.de/sicher-reisen



Detaillierte Informationen zu Einreisebestimmungen gibt die Dänische Botschaft in Berlin und die Polizei in Dänemark:



https://tyskland.um.dk/de



https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/if-you-are-travelling-to-and-from-denmark



Weitere Informationen und Inspiration für den Urlaub in Dänemark:



www.visitdenmark.de

