Cybay New Media relauncht Website von Volkswagen Financial Services

Cybay New Media hat den Internet-Auftritt der Euromobil Autovermietung GmbH neu aufgelegt. Der Web-Relaunch positioniert den neuen Markennamen Volkswagen Financial Services | The Key to Mobility.



Dank Relaunch finden Interessenten, die nach Mietwagen suchen, diesen bei Volkswagen Financial Services nach nur zwei Klicks. Bei Mitbewerbern sind deutlich mehr Klicks notwendig, um an ein Wunsch-Fahrzeug zu gelangen. Zudem erleichtert das von Cybay neu eingeführte Content-Management-System Volkswagen Financial Services die Aktualisierung und Pflege der Internetpräsenz. Ein weiterer Pluspunkt ist die Umsetzung der Website im Responsive Design. Dies ermöglicht die optimierte Darstellung auf mobilen Endgeräten – für dieses Marktsegment geradezu unerlässlich!



Bei dem Relaunch des deutschlandweit tätigen Mietwagen-Anbieters verantwortete Cybay Kreation, technische Umsetzung, die Optimierung der Benutzerführung und die Darstellung des Produktportfolios sowie die Erstellung und Migration von Content. Darüber hinaus ist die Integration der E-Mail-Marketing-Lösung CyMail für sämtliche Transaktions-Mails erfolgreich abgeschlossen.



„Cybay New Media hat ganze Arbeit geleistet, das können wir bereits jetzt erkennen“, sagt Sebastian Wellmann, Leiter System- und Prozesskoordination von der Euromobil Autovermietung GmbH. „Wir werden von der vereinfachten Such-Funktion, der optimierten Benutzerführung und von CyMail als komfortables E-Mail-Marketing-Tool signifikant profitieren.“.



VW FS | Rent-a-Car ist eine Marke der Euromobil Autovermietung GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG. Hauptsitz des Unternehmens ist Isernhagen bei Hannover. Mit Standorten in ganz Deutschland verfügt VW FS | Rent-a-Car über eine Flotte von 10.000 Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und Volkswagen Nutzfahrzeuge.



Mehr unter https://www.autovermietung.vwfs.de

