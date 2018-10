Yvo Postleb, Head of Germany von Cushman & Wakefield, wird Mitglied des EMEA Executive Committee

30.10.18

Cushman & Wakefield erweitert das EMEA Executive Committee um drei Mitglieder, darunter Deutschlandchef Yvo Postleb. Mit sofortiger Wirkung werden neben Postleb auch Antoine Derville, Head of France und Jeroen Lokerse, Head of Netherlands als neue Mitglieder ernannt.



Das EMEA Executive Committee (ExCo) definiert und steuert die strategischen Ziele und Prioritäten der Organisation in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).



Yvo Postleb, Head of Germany bei Cushman & Wakefield: „Ich freue mich, Teil des ExCo-Teams zu sein und gemeinsam mit den europäischen Kollegen die strategische Ausrichtung unseres Geschäfts innerhalb der EMEA-Region zu steuern, zu optimieren und nachhaltig auszubauen. Die Ernennung in das EMEA ExCo ist für mich eine internationale Wertschätzung der Arbeit des gesamten Deutschlandteams von Cushman & Wakefield. In den vergangenen Jahren haben wir auf nationaler Ebene nicht nur deutlich an Umsatz und Personal dazugewonnen, sondern uns auch in vielen Bereichen neu orientiert. Diesen Aufwärtstrend wollen wir weiter fortsetzen.“

(lifePR) (