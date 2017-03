Mieter für 2.400 Quadratmeter im VISTA Bensheim beraten

Für das neu zu errichtende Bürogebäude VISTA im hessischen Bensheim hat Cushman & Wakefield die Fair Isaac Germany GmbH in einem exklusiven Mandat beraten. Das Tochterunternehmen des Analytics-Softwareanbieters FICO wird 2.400 Quadratmeter mit einer langfristigen Vertragslaufzeit mieten. Der Einzug ist für Mitte 2018 geplant. Das Bürogebäude VISTA in der Stubenwaldallee 19 wird von der Vollack Gruppe als Projektentwicklung realisiert. Zwei Drittel der Fläche sind bereits vermietet. Die Fertigstellung ist für Frühjahr/ Sommer 2018 vorgesehen.



Das Multi-Tenant-Gewerbeobjekt ist als zukunftsweisende Arbeitswelt konzipiert. Es zeichnet sich durch eine klare Formensprache sowie lichte Räume aus. Der Neubau ist für circa 320 Arbeitsplätze ausgelegt. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 5.000 Quadratmeter, aufgeteilt auf fünf Stockwerke. Die Büroflächen in allen Geschossen sind aufteilbar in zwei Mietbereiche, alternativ aber auch als zusammenhängende Einheit nutzbar. „Die offene Raumgestaltung schafft kurze Wege, fördert die Kommunikation und lässt sich individuell an die Arbeitsprozesse anpassen. Weiterhin ermöglichen die Innengestaltung und Möblierung den Mitarbeitern, aufgabenbezogen in verschiedenen Umgebungen und Mediensituationen zu arbeiten“, erklären die Gebäudexperten von Vollack. Zahlreiche Loggien und eine Dachterrasse laden außerdem zu Aufenthalten im Freien ein.



Akustik, Licht und Gesundheit im Fokus



„VISTA“ ist energetisch hochwertig als Niedrigenergie-Bürogebäude konzipiert und verbindet eine anregende Atmosphäre mit den wachsenden Anforderungen an Effizienz, Nutzer- und Klimakomfort. Die Themen Akustik, Licht, und Gesundheit – hier vor allem Luftfeuchte und Raumtemperatur – sind besondere Schwerpunkte in der Planung und Ausführung. Die Temperierung kann trotz des offenen Arbeitsplatzkonzeptes in kleinen Zonen erfolgen.



Über Vollack



Mit einem Team von 300 Mitarbeitern, davon 150 Architekten und Ingenieure, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Methodisch konzipierte Arbeitswelten für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und die Prozesse der Kunden entstehen nach der Phase NULL® kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Dezentral organisiert unterstützen wir Auftraggeber bundesweit.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.projektentwicklung.vollack.de









Cushman & Wakefield LLP

Cushman & Wakefield ist ein führendes globales Immobilienberatungsunternehmen, das seine Kunden im Wandel ihrer Arbeits-, Einkaufs- und Lebenswelten begleitet. 43.000 Mitarbeiter in weltweit über 60 Ländern verfügen über lokales und globales Wissen, mit dem sie Nutzern und Investoren signifikanten Mehrwert schaffen. Mit einem Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar in den Kernkompetenzen Agency Leasing, Tenant Representation, Valuation & Advisory, Capital Markets, Global Occupier Services, Property Management, Project & Development Services, Facilities Services (C&W Services) und Investment Management (DTZ Investors) zählt Cushman & Wakefield zu den größten Immobilienberatungsunternehmen weltweit.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cushmanwakefield.de oder folgen Sie @Cushwake per Twitter.

