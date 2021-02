Innerhalb von Düsseldorf ist "Cupless" (übersetzt "ohne Becher") bereits ein bekannter Begriff. Das Startup von Pascal Krautmacher und Kai Hielscher ging vor ein paar Monaten an den Start und ist mittlerweile nicht nur bei Kunden, sondern auch im Bereich der Barista und Café Szene bekannt.



Das Hauptgeschäft besteht in der Produktion und dem Vertrieb von Thermoskannen nach neuestem technischem Standard. Ein Vakuumdeckel und eine Aluminiumhülle sollen das Getränk min. 12 Stunden auf Einfülltemperatur halten. Zusätzlich kommt das stylische Produkt mit einer eingebauten Temperaturanzeige im Deckel. Ob man dieses Feature unbedingt an einer Thermoskanne braucht ist fraglich, doch Kai erklärt, warum dies so wichtig ist: "Wir möchten, dass unsere Kunden den Kaffee oder Tee direkt beim Barista ihres Vertrauens, mit unserem Produkt, kaufen und auf umweltschädliche Einwegbecher verzichten. Um direkt aus der Flasche zu trinken, wird diese Anzeige unbedingt benötigt.



Kennen Sie das Gefühl einer verbrannten Zunge nach dem ersten Schluck aus einem Einwegbecher? Es gibt nichts schlimmeres." So erläutert scheint dieses Feature sehr sinnvoll, zudem passt es auch perfekt in die heutige digitale Welt. Wer davon nicht überzeugt ist, sollte einen Blick auf die verwendeten hochwertigen Materialien und das Design werfen.



Welches übrigens nachhaltig daher kommt. Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Nicht zuletzt sind auch die individuell ausgewählten Farben ein absolutes Kaufargument.



Doch das reine Produkt ist nicht alleine Inhalt der Geschäftsidee. Mitgründer Pascal erzählt, worum es geht: "Wir wollen die lokale Cafészene revolutionieren! Wir vernetzen lokale Einrichtungen über Social Media und unsere Reichweite im Internet. Unser Partner bieten uns Aktionen, Gutscheine und Aufmerksamkeiten. Diese leiten wir an unsere Kunden weiter.



So haben unsere Kunden die Chance neue Läden zu besonderen Konditionen zu testen und die Cafés oder Bäckereien können Leute von sich überzeugen, zu denen Sie sonst keinen Kontakt gehabt hätten. Wir bieten unseren Partnern einen eigenen Vorstellungsauftritt auf unserer Seite und die Reichweite z.B. auf Instagram. Im Gegenzug dürfen wir Ladenfläche nutzen, die wir dann auch als Abholort einrichten. So sparen unsere Kunden Versandkosten, wenn Sie unser Produkt direkt im Laden abholen." Gerade in jetziger Zeit scheint dies ein guter Ansatz zu sein, kleinere Unternehmer oder familiengeführte Läden zu unterstützen.



Wir sind gespannt wohin die Reise letztendlich gehen wird und wünschen den beiden viel Glück. Gucken Sie doch mal bei den Jungs auf der Seite vorbei. Sollten Sie für sich nichts passendes finden, so kommt der nächste Geburtstag auf jeden Fall. https://www.cupless.de oder auf Instagram unter @cupless_official

(lifePR) (