KUNSTMESSE HAL ART STARTET am 4. und 5. November in der HÄNDEL HALLE

In der Händel Halle in Halle startet am Samstag, den 4. November, die erste zweitägige Kunstmesse der Saalestadt unter dem Titel HAL ART. Werke bekannter Bildenden Künstler, wie Karl-Heinz Köhler, Claus Berg, Kisten Garzarek, Iris Band, Hans-Christoph Rackwitz, Thomas Reichstein erwarten die Besucher der KUNSTMESSE HAL ART ebenso, wie die Angebote einer jungen aufstrebenden Künstlergeneration, die sich immer stärker auf dem Kunstmarkt etabliert. Namen, wie Rebekka Rauschhardt, Danilo Pockrandt oder Claudia Klinkert besitzen bereits heute einen ausgezeichneten Ruf in der Kunstszene. Halle als Kunststandort gilt als attraktiv. Und so ist es den Veranstaltern gelungen, neben regional ansässigen Künstlern auch Bildende Künstler aus ganz Deutschland mit der Messe anzuziehen. Sinnbild dafür sind eine Vielzahl Einzelkünstler, aber auch 5 Galerien aus Berlin, Halle, Magdeburg und Weimar werden sich auf der Messe präsentieren.



Die Gestaltung einer Kunstmesse war ein wichtiges Anliegen der Betreiber der Händel Halle, Ulf Herden und Matthias Winkler. Durch die Übernahme des Halleschen Grafikmarktes im Jahr 2014 und der Erweiterung durch eine Kunstverkaufsausstellung wurden die Grundsteine zu einer Kunstmesse gelegt. Wichtige Kooperationspartner, wie der Hallesche Kunstverein e.V., der Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt und das Künstlerkollektiv „kunstrichtungtrotha“ wurden gefunden, um das Projekt Kunstmesse zu entwickeln.



In sgesamt werden auf der KUNSTMESSE HAL ART im Jahr 2017 über 100 Aussteller mit mehr als 120 Künstlern mit ihrem Verkaufs- sowie wichtige Kunsteinrichtungen aus der Region mit einem Informationsangebot zu erleben sein. Das Verkaufsangebot umfasst Malerei, Grafik, Schmuck, Plastik, Keramik, Buchkunst, Collage und Illustration. Ergänzt wird das Angebot durch Vorträge und ein Betreuungsangebot für Kinder. Die KUNSTMESSE HAL ART wird am 4. November um 18 Uhr mit einer Matinee eröffnet.



Am Sonntag den 5. November findet innerhalb der Messe der 4. Hallesche Grafikmarkt statt. Fast 150 Werke stehen zur Besichtigung und Auktion (Beginn 15 Uhr). Unter den angebotenen Werken, zu denen auch zunehmend Sammler ihre Exponate anbieten, gehören Werke von Burghard Aust, Willi Sitte, Lajos Polgar, Petra Reichenbach, Harald Metzke und Norbert Wientzkowski.



Die KUNSTMESSE HAL ART wird von der Stadt Halle gefördert.



Alle Informationen zur Kunstmesse sind und zu den Ausstellern sind unter www.halart.de zu finden. Des Weiteren sind laufende Informationen unter https://www.facebook.com/HALART17/ oder https://twitter.com/HalArt2017 zugänglich.



MESSEDETAILS



Kunstmesse HAL ART 2017: 4. und 5. November 2017



Georg-Friedrich-Händel-Halle / Salzgrafenplatz 1 / 06108 Halle (Saale)



ÖFFNUNGSZEITEN DER MESSE



Samstag 4.11.2017 von 17.00 - 22.00 Uhr



Vernissage: 18.00 Uhr



Sonntag 5.11.2017 von 11.00 – 19.00 Uhr



PREISE



Tagesticket: 6 Euro



Ermäßigt: 4 Euro



4. HALLESCHER GRAFIKMARKT



Sonntag 5.11.2017 11.00-17.00 Uhr



Präsentation der Grafiken: 11.00-15.00 Uhr



Versteigerung der Grafiken: 15.00-17.00 Uhr



Bieterkarte: 8 Euro

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren