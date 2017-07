In concert: VIKTORIA TOLSTOY "my favorites"

Kristallklar, dynamisch, lyrisch und erdverbunden – ihre Stimme ist die vielleicht brillanteste aller skandinavischen Jazzsängerinnen. Wenn Tolstoy einen Song vorträgt, interpretiert sie ihn nicht einfach, sie formt und prägt ihn auf einzigartige Weise.Bei aller Vielseitigkeit zieht sich Leichtigkeit wie ein roter Faden durch ihr musikalisches Werk. Die Offenheit für musikalische Einflüsse aus Pop, Folk oder Klassik sind ihr Markenzeichen und Garanten für ein grenzüberschreitendes Konzerterlebnis. Eine künstlerische Ader hat Tradition in der Familie der schwedischen Sängerin: Ihr Ururgroßvater war der russische Nationaldichter Leo Tolstoy, ihr Vater ein angesehener schwedischer Jazzmusiker, der seine Tochter früh zur Musik führte. Mit 20 nahm sie ihr erstes Album auf. Zwei Jahre später wurde sie in ihrer Heimat mit dem Album ›För Älskad‹ über Nacht zum Popstar. Sie tourte mit Jazzgrößen wie Ray Brown und McCoy Tyner auf, gab Konzerte quer durch die Welt und produzierte neue CDs in Zusammenarbeit mit Esbjörn Svensson und e.s.t., später mit Nils Landgren. Esbjörn Svenson produzierte und schrieb die Songs für „White Russian“ (2008), der ersten skandinavischen Platte, die beim legendären Blue Note Label erschien. Ihr im September 2011 erschienenes Studioalbum Letters to Herbie ist einer von Viktoria Tolstoy’s größten Inspirationen gewidmet: Der Musik des amerikanischen Pianisten und Komponisten Herbie Hancock. Dessen soulig-groovenden Songs, insbesondere aus den 80er Jahren, verleiht Viktoria Tolstoy zusammen mit Produzent Nils Landgren einen neuen, unverwechselbaren Sound zwischen Jazz, Soul und Pop.Im Konzert wird die außergewöhnliche Sängerin neben neuen Songs eine besondere Auswahl ihres großen Repertoires präsentieren, darunter unvergleichliche Interpretationen von Jazz-Klassikern des Great American Songbook. Ein Abend der Extraklasse!Begleitet wird die Künstlerin durch dasBesetzung:Victoria Tolstoy, vocClaes Crona, PianoMatthias Svensson, BassRasmus Kihlberg, SchlagzeugDie Ticketpreis:Preisgruppe 1: 34,35 €Preisgruppe 2: 28,85 €Preisgruppe 3: 23,35 €Ticketgalerie Leipzig, Hainstraße 1, Tel. 0341 14 14 14,LVZ Media Store: Brühl 1 und Peterssteinweg 14,Konzertkasse im Hugendubel, Petersstraße 12 – 14, Tel. 0341 48 40 0 20,Musikalienhandlung M.OELSNER, Schillerstraße 5, Tel. 0341 96 05 6 56,Culton-Ticket, Peterssteinweg 9, Tel. 0341 211 41 21,an allen CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen,Ticketversand unter www.cultour–buero-herden.de Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri (Peterskirche) Schletterstraße 5 04107 LeipzigCultour-Büro HalleUlf HerdenKarl Liebknechtstr. 2106114 HalleTel.: 0345-2024846 / 0171-3724045