CUBION vermittelt 835 m² Bürofläche im Neubau "BelleVie" an Baudienstleister

Die CUBION Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, vermittelte einen Mietvertrag für das Objekt „BelleVie“ an der Hachestr. 12 in Essen.



Neuer Mieter wird die Zeppelin Rental GmbH mit dem Bereich Logistics Consulting & Management sein, die sich rd. 835 m² Bürofläche in dem Neubauprojekt sichert. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgt planmäßig im Sommer 2019. Neben der Möglichkeit in dem Neubau ein neues und innovatives Raumkonzept umzusetzen, waren die exzellente Lage mit entsprechend guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr positive Faktoren für die Anmietung.



Als führender Vermiet- und Baulogistikdienstleister Deutschlands bietet die Zeppelin Rental GmbH ihren Kunden aus Bau, Industrie, Handwerk, öffentliche Hand, GaLaBau und Event maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Maschinen- und Gerätevermietung, temporäre Infrastruktur und Baulogistik. Das Unternehmen ist Teil des Zeppelin Konzerns.



Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. CUBION ist im Rahmen eines exklusiven Mandats mit der Vermarktung beauftragt.

